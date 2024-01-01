Вітчизняні броньовані автомобілі UAT-TISA пішли на передову: що це за машини

Для армійських автопарків машина нова, але вона вже протестована на передовій та отримала кодифікацію Міноборони України та навіть інвентаризаційний номер НАТО (NSN). Про це виробник повідомив на своїй ФБ-сторінці.

Бронемашина UAT-TISA побудована на шасі Toyota LC79. Вона має високу прохідність та маневровість у складних умовах, здатна долати великі відстані з високою середньою швидкістю. Вмісту баків вистачає на подолання понад 1 000 кілометрів на одній заправці.

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Кузов у броньованій лівреї витримує агресію від детонації вибухових пристроїв з тротиловим еквівалентом до 3 кг під колесом та дві протипіхотні гранати типу ДМ 51 під центром днища. В 4-дверному салоні такий захист для чотирьох осіб (2+2) має першочергове значення.

Фото: Укрармотех

В стандартній комплектації – кондиціонер, обігрівач салону, сучасна система фільтрації та вентиляції.

Під капотом захищеної моторної ніші стоїть лінійний 6-циліндровий 4,2-літровий дизельний двигун, що видає 132 к.с. Максимальний крутний момент 285 Нм (2200 об/хв). Все це в парі з механічною коробкою на 5 передач.

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Оскільки бронезахист дає додаткову масу, відмінну від паспортної в оригінальній версії, то ходову базу, амортизаційну систему трохи підсилили, мости також отримали додатковий посилений захист.

Фото: Укрармотех

Для порівняння: повна маса броньовика 5500±200 кг, а в оригінальній цивільній версії Toyota Land Cruiser 79 (LC79) залежно від конфігурації та модифікації може змінюватись в межах 2500-2650 кг, тобто військова версія UAT-TISA практично удвічі важча.

Про кількість машин виробник об'єктивно не згадує. Зрозуміло лише, що це тільки початок постачання, оскільки чітко зазначено, що у війська пішла "перша партія броньованих авто UAT-TISA, виготовлену на замовлення Сил оборони України". Значить, готується, друга, третя, четверта...