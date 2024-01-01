Вітчизняні броньовані автомобілі UAT-TISA пішли на передову: що це за машини

ФОТО: Укрармотех|
Для патрулювання, розвідки, рейдів чи мисливцям за "мопедами" ця машина в самий раз
Для армійських автопарків машина нова, але вона вже протестована на передовій та отримала кодифікацію Міноборони України та навіть інвентаризаційний номер НАТО (NSN). Про це виробник повідомив на своїй ФБ-сторінці.
Бронемашина UAT-TISA побудована на шасі Toyota LC79. Вона має високу прохідність та маневровість у складних умовах, здатна долати великі відстані з високою середньою швидкістю. Вмісту баків вистачає на подолання понад 1 000 кілометрів на одній заправці.
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Кузов у броньованій лівреї витримує агресію від детонації вибухових пристроїв з тротиловим еквівалентом до 3 кг під колесом та дві протипіхотні гранати типу ДМ 51 під центром днища. В 4-дверному салоні такий захист для чотирьох осіб (2+2) має першочергове значення.
Фото: Укрармотех
В стандартній комплектації – кондиціонер, обігрівач салону, сучасна система фільтрації та вентиляції.
Під капотом захищеної моторної ніші стоїть лінійний 6-циліндровий 4,2-літровий дизельний двигун, що видає 132 к.с. Максимальний крутний момент 285 Нм (2200 об/хв). Все це в парі з механічною коробкою на 5 передач.
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Оскільки бронезахист дає додаткову масу, відмінну від паспортної в оригінальній версії, то ходову базу, амортизаційну систему трохи підсилили, мости також отримали додатковий посилений захист.
Фото: Укрармотех
Для порівняння: повна маса броньовика 5500±200 кг, а в оригінальній цивільній версії Toyota Land Cruiser 79 (LC79) залежно від конфігурації та модифікації може змінюватись в межах 2500-2650 кг, тобто військова версія UAT-TISA практично удвічі важча.
Про кількість машин виробник об'єктивно не згадує. Зрозуміло лише, що це тільки початок постачання, оскільки чітко зазначено, що у війська пішла "перша партія броньованих авто UAT-TISA, виготовлену на замовлення Сил оборони України". Значить, готується, друга, третя, четверта...