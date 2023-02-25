Одна из неприятностей, с которой сталкиваются владельцы подержанных автомобилей – повышенная влажность в салоне. Мы привыкаем к запотеванию окон и ощущению сырости, а между тем эта влага медленно разрушает автомобиль. Откуда берется вода и что с этим делать?

Определимся сразу, что под формулировкой "вода в салоне" будем понимать ее необычное количество – мокрые от обуви коврики не в счет. А признаками чрезмерной влажности являются:

Капли воды на окнах изнутри, в первую очередь на лобовом стекле;

Сплошное запотевание окон, даже когда в машине никого нет;

Влажный воздух даже в дни без дождей и снегопадов.

Плесень на ковриках, обивке дверей, по низу сидений.

При всех названных симптомах почти обязательно будет мокрым ковер на полу, ведь вода всегда идет вниз – каким бы путем она в салон не попала. А какими же бывают эти пути?

Если из-под ковра проступает вода, дела плохи: у вас серьезно протекает кузов. Проблему нужно устранить как можно скорее.

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Протекает люк на крыше

Морочить владельцу голову может люк любого типа и любого возраста. Как правило, стекая с люка вниз, вода оставляет следы и на потолке. Очень советуем заранее изучить характерные “повадки” этого устройства именно вашей модели и соответствующим образом поддерживать его в сухом виде. Регулярная прочистка водостоков, смазка или замена уплотнителей, отладка механизма – такой предупредительный перечень работ обычно будет ждать заботливого владельца.

Протекают уплотнение крыши

На крыше многих нынешних легковушек есть продольные стыки деталей, прикрытые резиновыми уплотнительными накладками. Из-за коррозии, пересыхания герметика и резины эти швы теряют герметичность. Этот досадный факт выдает мокрый потолок, цветные разводы и морщины на нем.

Мокрые (на фото) и сухие разводы на обивке крыши и стойке стекла – индикатор неприятностей либо с люком, либо с лобовым стеклом.

Поврежденные уплотнения окон

Чаще оказываются виноваты лобовое и заднее стекла. На машинах, где их устанавливают на клей, эта причина встречается реже, чем на более старых. Но вклеенное стекло часто "протекает" после замены, из-за ошибок устанавливавших его мастеров. Словом, в целом стекла – одна из наиболее распространенных причин. Чтобы выявить ее, часто приходится демонтировать торпедо.

Нарушение кузова в районе торпедо

Еще одна очень щедрая на причины протеканий зона. Сварные швы моторного щита, колесных арок, рамы ветрового стекла и других смежных деталей со временем начинают пропускать воду. Виноваты старый герметик, коррозионные отверстия и забитые сухими листьями и другой грязью водосточные каналы. Также здесь вода может находить себе путь через отверстия креплений капота, стеклоочистителей и другого оборудования. Иногда здесь достаточно прочистить что-то, иногда заменить резинку, иногда нужен ремонт с привлечением сварщика.

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Уплотнители жгутов

Там, где жгуты проводов или тросовые приводы проходят через моторный щит или другие панели, образующие объем салона, обычно установлены резиновые уплотнители. Иногда они выпадают или смещаются (например во время ремонта), и тогда по проводам во время дождя в машину затекает вода.

Благодаря засоренным дренажным отверстиям вода накапливается там, где не следует. И потом перетекает на пол кузова. На фото – слив воды с порога после прочистки отверстий.

Отверстия в днище

Сквозные отверстия в днище кузова могут иметь разное происхождение. Во-первых, иногда вылетают и теряются резиновые или пластиковые заглушки штатных отверстий в полу. Во-вторых, дыры прогрызает коррозия. Так или иначе, но при движении по лужам вода может набраться в машину через эти окна, а обратного пути уже не найти – и надолго остаться в кузове. Заглушки нужно найти (приобрести) и установить на место, дырки от ржавчины придется устранять путём сварочных работ.

Засоренный дренаж

В современном кузове немало устройств, имеющих организованный отвод дождевой или другой воды. Внутренние объемы порогов, дверей, климатической установки, люка в крыше, багажника и так далее имеют систему для стока воды. Если эти отверстия, каналы или трубочки засоряются, вода накапливается и затем попадает туда, где ее не ждут. К примеру, из-за забитых дырочек внизу порогов дождевая вода собирается в них и затем через вентиляционные окна перехлюпывается на пол салона.

Любой люк на крыше нуждается в профилактике. Самая распространенная проблема – засорение отводных (дренажных) каналов.

Как обнаружить пути протечки воды в салон

Найти место, где собралась вода, еще только половина задачи Вторая половина – обнаружить ее путь. Вообще-то "водные проблемы" популярных моделей машин давно известны ремонтникам и пользователям, и этими "секретами" автомобилисты охотно делятся в соцсетях и на форумах. А если опыт коллег не помог, определяйте протечки следующим образом:

Ищите потеки и сухие следы влаги на вертикальных панелях кузова, причем начинайте с места сбора воды. Лучше всего сохраняет следы обивка из ткани;

Демонтируйте обивку салона и ищите следы подтеков на металлических панелях кузова;

Лейте воду из бутылки на подозрительные места кузова снаружи. Смещайте зону орошения, но медленно, потому что вода попадает внутрь с задержкой.

Иногда вода пробирается внутрь, только когда кузов стоит под наклоном. Учтите это, если метод полива из бутылки долго не дает результата.

Рекомендация Авто24

Накопление воды в салоне очень неприятное явление, связанное с хлопотами диагностики и ремонта. Но игнорировать проблему нельзя, потому что в результате машина превратится в "утопленника": пойдут проблемы с электрикой в салоне, разведутся грибки и плесень, а главное – начнется коррозия кузова. И чем быстрее взяться за борьбу с поступлением воды, тем меньше вреда она нанесет машине.

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