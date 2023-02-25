Одна з неприємностей, з якою зіткаються власники вживаних автомобілів – підвищена вологість в салоні. Ми звикаємо до запотівання вікон та відчуття сирості, а між тим ця волога повільно руйнує автомобіль. Звідки береться вода і що з цим робити?

Скажемо одразу, що під формулюванням “вода в салоні” будемо розуміти її незвичну кількість – мокрі від взуття килимки не рахуються. А ознаками надмірної вологості є такі:

Краплини води на вікнах зсередини, у першу чергу на лобовому склі;

Суцільне запотівання вікон, навіть коли в машині нікого немає;

Вологе повітря навіть у дні без дощів і снігопадів.

Пліснява на килимках, оббивці дверей, по низу сидінь.

При всіх названих симптомах майже обов’язково буде мокрим килим на підлозі, адже вода завжди прямує донизу – яким би шляхом вона до салону не потрапила. А якими ж бувають ці шляхи?

Якщо з-під килима проступає вода, справи кепські: у вас серйозно протікає кузов. Проблему треба усунути якомога швидше.

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Протікає люк на даху

Морочити голову може люк будь-якого типу і будь якого віку. Як правило, стікаючи з люка вниз, вода залишає сліди і на стелі. Дуже радимо завчасно вивчити характерні повадки цього пристрою саме вашої моделі і відповідним чином підтримувати його в “сухому” вигляді. Регулярне прочищення водостоків, змащення або заміна ущільнювачів, налагодження механізму – такий попереджувальний перелік робіт зазвичай чекатиме на дбайливого власника.

Протікають ущільнення даху

На даху багатьох нинішніх легковиків є повздовжні стики деталей, прикриті гумовими накладками-ущільнювачами. Через пересихання герметика і гуми ці шви втрачають герметичність. Цей прикрий факт виказують мокра стеля, кольорові розводи та зморшки на ній

Мокрі (на фото) та сухі розводи на оббивці даха та стійки скла – індикатор негараздів або з люком, або з лобовим склом.

Пошкоджені ущільнення вікон

Найчастіше винні лобове та заднє скло. На машинах, де їх встановлюють на клей, ця причина трапляється рідше, ніж на більш старих. Але вклеєне скло часто “протікає” після заміни, через помилки майстрів, які його встановлювали. Одне слово, в цілому це одна з найбільш поширених причин. Щоб виявити її, часто доводиться демонтувати торпедо.

Порушення кузова в районі торпедо

Ще одна дуже щедра на причини протікань зона. Зварні шви моторного щита, колісних арок, рами вітрового скла та інших суміжних деталей з часом починають пропускати воду. Винні старий герметик, корозійні отвори і забиті сухим листям та іншим брудом водостічні канали. Також вода може находити собі шлях через отвори кріплень капота, склоочисників та іншого обладнання. Іноді тут достатньо прочистити щось, іноді – замінити гумку, іноді потрібен ремонт із залученням зварювальника.

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Ущільнювачі джгутів

Там, де джгути дротів або тросові приводи проходять через моторний щит або інші панелі, що утворюють об’єм салону, зазвичай встановлені гумові ущільнювачі. Іноді вони випадають або зміщуються (наприклад, під час ремонту), і тоді по дротах під час дощу у машину затікає вода.

“Завдяки” засміченим дренажним отворам вода накопичується там, де не слід. І потім перетікає на підлогу кузова. На фото – злив води з порога після прочищення отворів.

Отвори в днищі

Наскрізні отвори у днищі кузова можуть мати різне походження. По-перше, іноді вилітають і гумові або пластикові заглушки зі штатних отворів в підлозі. По-друге, отвори прогризає корозія. Так чи інакше, але при русі калюжами вода може набратися в машину через ці “вікна”, а зворотного шляху не знайти – і надовго залишитися в кузові. Заглушки треба знайти (придбати) і встановити на місце, дірки від іржі доведеться усувати шляхом зварювальних робіт.

Засмічений дренаж

У сучасному кузові чимало пристроїв, які мають організоване відведення дощової або іншої води. Внутрішні об’єми порогів, дверей, кліматичної установки, люка в даху, багажника тощо так чи інакше мають систему для стоку води. Якщо ці отвори, канали або трубочки засмічуються, вода накопичується і потім потрапляє туди, де на неї не чекають. Наприклад, через забиті дірочки внизу порогів дощова вода збирається в них і потім через вентиляційні вікна перехлюпується на підлогу салону.

Будь-який люк на даху потребує профілактики. Найпоширеніша проблема – засмічення відвідних (дренажних) каналів.

Як виявити шляхи протікання води в салон

Знайти місце, де зібралася вода – ще тільки половина завдання. Друга половина – виявити її шлях. Взагалі-то “водні проблеми” популярних моделей машин давно відомі ремонтникам та користувачам, і цими “секретами” автомобілісти охоче діляться в соцмережах та на форумах. А якщо досвід колег не допоміг, визначайте протікання в такий спосіб:

Шукайте патьоки та сухі сліди вологи на вертикальних панелях кузова, при чому розпочинайте від відомого місця збору води. Найкраще зберігає сліди оббивка з тканини;

Демонтуйте оббивку салону і шукайте сліди патьоків на металевих панелях кузова;

Лийте воду з пляшки на підозрілі місця кузова ззовні. Зміщуйте зону зрошення, але повільно, бо вода потрапляє всередину з затримкою.

Іноді вода пробирається всередину лише коли кузов стоїть під нахилом. Врахуйте це, якщо метод поливання з пляшки довго не дає результату.

Рекомендація Авто24

Накопичення води в салоні – дуже неприємне явище, пов’язане з клопотами діагностики та ремонту. Але ігнорувати проблему не можна, бо в результаті машина перетвориться на “потопельника”: підуть проблеми з електрикою в салоні, розведуться грибки та пліснява, а головне - почнеться корозія кузова. І чим швидше взятися за боротьбу з надходження води, тим менше шкоди вона завдасть машині.

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