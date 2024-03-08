Из каких стран происходил импорт, каких именно машин и в каких количествах.

Динамика импорта

С января до середины года объемы ввозимых транспортных средств постепенно увеличивались, с определенной стабилизацией количества летом, утверждают аналитики Института исследований авторынка.

В сентябре-октябре снова произошло увеличение темпов импорта, которое в два последних месяца 2023 года сменилось некоторым "проседанием", фактически - до уровня "статистического плато", наблюдавшегося в летние месяцы.

Динамика импорта подержанных ТС, 2023 год

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Откуда ввозили автотранспорт чаще всего?

Подавляющая часть подержанного транспорта прибывает в Украину из стран Европейского Союза – по статистике это 64,6%. Четверть рынка занимают автомобили из США (24,9%), которые не теряют своей актуальности среди украинских покупателей.

Лидером среди поставщиков автотранспорта с пробегом по итогам прошлого года из Европы стала Польша, с долей 27,1%. Однако здесь стоит заметить, что в некоторых ситуациях эта страна не является настоящей точкой отправки автомобилей, а лишь "пунктом перегрузки". Поэтому фактическое количество ТС из Польши может быть меньше.

Германия - крупнейший европейский авторынок, на второй позиции, с небольшим отрывом от Польши, с долей 23,6%.

Доли других стран значительно скромнее: 8,3% у Словакии, 5,3% у Нидерландов, 4,7% у Литвы и далее по убыванию.

Распределение импорта по типам ТС

Среди всех основных типов бывших в употреблении транспортных средств, прибывших в Украину с целью их выпуска в свободное обращение наибольшая доля в легковых автомобилей: 83,6%. Тягачи для полуприцепов заняли 6%, прицепы и полуприцепы к ним - 5,1%. Подобная доля у грузовых автомобилей – 5%, а меньше всего из-за границы прибыло автобусов, их всего 0,3%.

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Цены импортируемых авто

Ценовую картину в основном формируют легковые автомобили с пробегом. Самая высокая концентрация их в начале диаграммы (по направлению чтения), с пиком в диапазоне $1...2 тысячи.

Большую часть в диапазоне $10-15 тыс. формируют легковые авто из США. Однако еще большая доля этого диапазона сформирована грузовиками и тягачами для полуприцепов.

Декларанты: физические и юридические лица

Большинство бывших в употреблении транспортных средств, которые вошли в этот обзор, были растаможены на юридических лиц, доля которых 55,9%.

Физические лица, соответственно, задекларировали для таможенного оформления 44,1% ТС с пробегом по итогам 2023 года.

Выводы

В общем импортные подержанные транспортные средства указанных категорий по итогам фактических продаж в 2023 году заняли 18,5% автомобильного рынка Украины. При этом большинство сделок купли-продажи происходят внутри страны - 74,5% от общего количества. Новых транспортных средств тех типов, которые попали в этот обзор, было куплено всего 7%. Поэтому, учитывая низкую покупательную способность, отсутствие программ финансирования и вообще нестабильную экономическую ситуацию и войну в стране, покупка подержанного авто из-за рубежа сейчас является основным источником пополнения автомобильного парка Украины.