З яких країн відбувався імпорт, яких саме авто та у яких кількостях.

Динаміка імпорту

З січня до середини року обсяги ввезених транспортних засобів поступово збільшувалися, з певною стабілізацією кількості влітку, стверджують аналітики Інституту досліджень авторинку.

У вересні-жовтні знову відбулося збільшення темпів імпорту, яке у два останні місяці 2023 року змінилося деяким «просіданням», фактично — до рівня «статистичного плато», яке спостерігалося у літні місяці.

Динаміка імпорту вживаних ТЗ, 2023 рік

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Звідки ввозили автотранспорт найчастіше?

Переважна частина вживаного транспорту прибуває до України з країн Європейського Союзу — за статистикою це 64,6%. Чверть ринку займають автомобілі зі США (24,9%), які не втрачають своєї актуальності серед українських покупців.

Лідером серед постачальників автотранспорту з пробігом за підсумками минулого року з Європи стала Польща, з часткою 27,1%. Проте тут варто зауважити, що в деяких ситуаціях ця країна не є справжньою точкою відправлення автомобілів, а лише «пунктом перевантаження». Тому фактична кількість ТЗ з Польщі може бути меншою.

Німеччина — найбільший європейський авторинок, на другій позиції, з невеликим відривом від Польщі, з часткою 23,6%.

Частки інших країн значно скромніші: 8,3% у Словаччини, 5,3% у Нідерландів, 4,7% у Литви й далі за зменшенням.

Розподіл імпорту за типами ТЗ

Серед усіх основних типів вживаних транспортних засобів, що прибули до України з метою їх випуску у вільний обіг найбільша частка в легкових автомобілів: 83,6%. Тягачі для напівпричепів зайняли 6%, причепи та напівпричепи до них — 5,1%. Подібна частка у вантажних автомобілів — 5%, а найменше із-за кордону прибуло автобусів, їх всього 0,3%.

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Ціни імпортованих авто

Цінову картину здебільшого формують легкові автомобілі з пробігом. Найвища концентрація їх на початку діаграми (за напрямком читання), з піком у діапазоні $1...2 тисячі.

Більшу частину в діапазоні $10-15 тис. формують легкові авто зі США. Однак ще велика частка цього діапазону сформована вантажівками та тягачами для напівпричепів.

Декларанти: фізичні та юридичні особи

Більшість вживаних транспортних засобів, які увійшли до цього огляду, були розмитнені на юридичних осіб, частка яких 55,9%.

Фізичні особи, відповідно, задекларували для митного оформлення 44,1% ТЗ з пробігом за підсумками 2023 року.

Висновки

Загалом імпортні вживані транспортні засоби зазначених категорій за підсумком фактичних продажів у 2023 році зайняли 18,5% автомобільного ринку України. При цьому більшість угод купівлі-продажу відбуваються всередині країни — 74,5% від загальної кількості. Нових транспортних засобів тих типів, які потрапили до цього огляду, було куплено всього 7%. Тому, враховуючи низьку купівельну спроможність, відсутність програм фінансування та загалом нестабільну економічну ситуацію та війну в країні, купівля вживаного авто з-за кордону наразі є основним джерелом поповнення автомобільного парку України.