Отныне Unimog будут работать в селе, в поле и на ферме

Разработчики MB Special Trucks подготовили к показу три новые версии автомобиля Unimog в аграрной адаптации.

Инженеры уверяют, что предложенные транспортные средства пригодятся для подрядчиков и поставщиков услуг, выполняющих дополнительные коммунальные, полевые и другие хозяйственные работы вне сезона или специализирующихся на этой деятельности.

Все три представленные машины Unimog (U 530, U 435, U 219) оснащены новой операционной системой UNI-TOUCH. 10,5-дюймовый сенсорный экран со свободно программируемыми кнопками позволяет быстро адаптироваться к различным задачам, а раздвижная центральная консоль и опциональный многофункциональный джойстик обеспечивают лучшую эргономику.

Эргономика рабочего места водителя Unimog аграрной версии направлена на минимизацию усталости. Фото: Daimler Truck AG

Благодаря синергетической трансмиссии EasyDrive представленные транспортные средства могут быстро переключаться между механической и гидростатической трансмиссиями для бесступенчатого движения со скоростью до 50 км/ч.

Встроенные гидравлическим датчиком нагрузки, три хода навесного оборудования Unimog могут автоматически регулировать давление и расход масла в соответствии с текущими потребностями в мощности подключенного оборудования.

Система чередования рулевого управления VarioPilot позволяет перемещать руль и педали, а водителю менять сиденья. В сочетании с коротким передним свесом это обеспечивает хороший обзор навесного оборудования и рабочей зоны, особенно с правой стороны дороги.

Unimog в любой силовой комплектации, с различными надстройками и навесками является рабочей лошадкой для агросектора. Фото: Daimler Truck AG

Unimog соответствует новейшим требованиям GSR благодаря системе контроля внимания и распознавания дорожных знаков, системе Sideguard Assist 2, Frontguard Assist и подготовке к установке алкотестеров с иммобилайзером.

Передние и задние камеры с монитором обеспечивают дополнительную видимость. Unimog устанавливает стандарты безопасности на сельскохозяйственных и коммунальных дорогах.