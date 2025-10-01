Відтепер Unimog працюватимуть у селі, в полі та на фермі

Розробники MB Special Trucks підготували до показу три нові версії автомобіля Unimog в аграрній адаптації.

Інженери запевняють, що запропоновані транспортні засоби стануть у пригоді для підрядників та постачальників послуг, що виконують додаткові комунальні, польові та інші господарчі роботи поза сезоном або спеціалізуються на цій діяльності.

Усі три представлені машини Unimog (U 530, U 435, U 219) оснащені новою операційною системою UNI-TOUCH. 10,5-дюймовий сенсорний екран із вільно програмованими кнопками дозволяє швидко адаптуватися до різних завдань, а розсувна центральна консоль та опціональний багатофункціональний джойстик забезпечують кращу ергономіку.

Ергономіка робочого місця водія Unimog аграрної версії спрямована на мінімізацію втоми. Фото: Daimler Truck AG

Завдяки синергетичній трансмісії EasyDrive представлені транспортні засоби можуть швидко перемикатися між механічною та гідростатичною трансмісіями для безступінчастого руху зі швидкістю до 50 км/год.

Вбудовані гідравлічним датчиком навантаження, три ходи навісного обладнання Unimog можуть автоматично регулювати тиск та витрату мастила відповідно до поточних потреб у потужності підключеного обладнання.

Система чергування рульового керування VarioPilot дозволяє переміщувати кермо та педалі, а водієві міняти сидіння. У поєднанні з коротким переднім звисом це забезпечує хороший огляд навісного обладнання та робочої зони, особливо з правого боку дороги.

Unimog у будь-якій силовій комплектації, з різними надбудовами та навісками є робочою конячкою для агросектора. Фото: Daimler Truck AG

Unimog відповідає найновішим вимогам GSR завдяки системі контролю уваги та розпізнавання дорожніх знаків, системі Sideguard Assist 2, Frontguard Assist та підготовці до встановлення алкотестерів з іммобілайзером.

Передні та задні камери з монітором забезпечують додаткову видимість. Unimog встановлює стандарти безпеки на сільськогосподарських та комунальних дорогах.