Отработанную резину с военной техники снова отправят служить

По сообщению пресс-службы оборонного ведомства, сейчас на складах воинских частей накоплено более 6 000 тонн отработанных шин колесных транспортных средств. Все они приготовлены на утилизацию.

Этот процесс слишком дорогой, требует немало финансовых затрат. Рыночная стоимость услуг по утилизации сейчас составляет от 200 до 400 тыс. грн за 1000 тонн.

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Чтобы не тратить большие суммы государственного финансирования на утилизацию в коммерческих структурах, в Министерстве обороны признали целесообразным строительство собственной линии по переработке. Это позволит снизить расходы и обеспечить ремонтные подразделения ВСУ собственной продукцией.

"Минобороны работает над повышением эффективности работы своих подразделений. Реализация этого проекта позволит сократить бюджетные расходы и обеспечить потребности армии в материальных средствах", – отметил государственный секретарь Министерства обороны Украины Никита Никитенко.

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Для переработки шин закуплено соответствующее отечественное оборудование. Его монтируют на территории одной из воинских частей непосредственного подчинения Минобороны.

"Линия уже смонтирована на 80%. Ожидается, что пусконаладочные работы будут завершены в ближайшее время и уже в марте линия выйдет на проектную мощность и можно будет рассмотреть изготовление продукции для украинских автодорожных предприятий и строительных компаний", – сказал начальник Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества Минобороны полковник Олег Коваль.

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Производительность линии позволяет перерабатывать 1 000 тонн вторичного сырья в год и выпускать готовой продукции на 1.2 млн грн ежемесячно. С учетом экономии затрат на утилизацию ежегодный экономический эффект функционирования линии составит до 15 млн грн.