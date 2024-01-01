Відпрацьовану гуму з військової техніки знову відправлять служити

За повідомленням пресслужби оборонного відомства, зараз на складах військових частин накопичено понад 6 000 тонн відпрацьованих шин колісних транспортних засобів. Усі вони приготовлені на утилізацію.

Цей процес надто коштовний, потребує чимало фінансових затрат. Ринкова вартість послуг з утилізації наразі становить від 200 до 400 тис. грн за 1000 тонн.

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Щоб не витрачати великі суми державного фінансування на утилізацію в комерційних структурах, у Міністерстві оборони визнали доцільним будівництво власної лінії з перероблення. Це дасть змогу знизити витрати та забезпечити ремонтні підрозділи ЗСУ власною продукцією.

"Міноборони працює над підвищенням ефективності роботи своїх підрозділів. Реалізація цього проєкту дозволить скоротити бюджетні витрати і забезпечити потреби армії у матеріальних засобах", – наголосив державний секретар Міністерства оборони України Нікіта Нікітенко.

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Для перероблення шин закуплено відповідне вітчизняне обладнання. Його монтують на території однієї з військових частин безпосереднього підпорядкування Міноборони.

"Лінія вже змонтована на 80%. Очікується, що пусконалагоджувальні роботи будуть завершені найближчим часом і вже в березні лінія вийде на проєктну потужність й можна буде розглянути виготовлення продукції для українських автодорожніх підприємств та будівельних компаній", – сказав начальник Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна Міноборони полковник Олег Коваль.

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Продуктивність лінії дозволяє переробляти 1 000 тонн вторинної сировини на рік і випускати готової продукції на 1.2 млн грн щомісячно. З урахуванням економії витрат на утилізацію щорічний економічний ефект функціонування лінії складатиме до 15 млн грн.