Такую уверенность высказал Владислав Криклий, который возглавит комитет по инфраструктуре нового парламента.

Владислав Криклий, который пока что занимает пост руководителя Главного Сервисного центра МВД Украины, прошел в Верховную Раду по списку "Слуги Народа" и является одним из наиболее вероятных руководителей комитета по инфраструктуре. В интервью "Лига.нет" он озвучил позицию президента и будущей фракции в парламенте по решению проблемы "евроблях".

По словам Владислава Криклия, "президент инициировал законопроект, которым предлагается отсрочить до конца года дату начала применения штрафных санкций за несвоевременную растаможку автомобилей на еврономерах".

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Вместе с тем, он не верит, что те, кто хотел растаможить свои машины, не успели это сделать. "Мои ощущения, что у многих просто нет документов на машины, – говорит Криклий. – В январе-феврале наблюдалось аномальное количество регистраций автомобилей на еврономерах. Только в январе 2019 го зафиксировали более 200 000 регистраций транспорта, показатели января 2018 го – 70 000 регистраций. Я так понимаю, сейчас остались незарегистрированными только те, кто не хочет, не может или не имеет документов. Вот они и пытаются это оттягивать. Когда закончится период без штрафов, будем садиться и на цифрах смотреть количество регистраций. Если сейчас нет желающих регистрироваться, почему они должны появится через полгода? Поэтому, я думаю, что это последняя отсрочка".

Напомним, что с 22 августа предусмотрены драконовские штрафы за езду на еврономерах.