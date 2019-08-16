Таку впевненість висловив Владислав Криклій, який очолить комітет з інфраструктури нового парламенту.

Владислав Криклій, який поки що обіймає посаду керівника Головного Сервісного центру МВС України, пройшов до Верховної Ради за списком "Слуги Народу" та є одним з найбільш вірогідних керівників комітету з інфраструктури. В інтерв'ю "Ліга.нет" він озвучив позицію президента та майбутньої фракції в парламенті щодо вирішення проблеми "євроблях".

За словами Владислава Криклія, "президент ініціював законопроект, яким пропонується відстрочити до кінця року дату початку застосування штрафних санкцій за несвоєчасну розмитнення автомобілів на єврономерах".

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Разом з тим, він не вірить, що ті, хто хотів розмитнити свої машини, не встигли це зробити. "Мої відчуття, що у багатьох просто немає документів на машини, – говорить Криклій. – У січні-лютому спостерігалося аномальне кількість реєстрацій автомобілів на єврономерах. Тільки в січні 2019 го зафіксували більше 200 000 реєстрацій транспорту, показники січня 2018 го – 70 000 реєстрацій. Я так розумію, зараз залишилися незареєстрованими тільки ті, хто не хоче, не може або не має документів. Ось вони і намагаються це відтягувати. Коли закінчиться період без штрафів, будемо сідати і на цифрах дивитися кількість реєстрацій. Якщо зараз немає охочих реєструватися, чому вони повинні з'явиться через півроку? Тому, я думаю, що це остання відстрочка".

Нагадаємо, що з 22 серпня передбачені драконівські штрафи за їзду на єврономерах.