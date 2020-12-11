Если на дороге часто случаются ДТП, то полиция обязана сообщить об этом дорожникам с требованием устранить аварийно опасный участок.

Иногда полиция даже в случае явной неправильной организации дорожного движения отказывается менять этот порядок на участке дороги. Но это входит в ее прямые обязанности – утверждает правозащитник Олег Голубенко.

Согласно статье 1 Закона Украины "О Национальной полиции", Национальная полиция Украины (полиция) – это центральный орган исполнительной власти, который служит обществу путем обеспечения охраны прав и свобод человека, противодействия преступности, поддержания публичной безопасности и порядка. Статья 2 этого же закона, указывает на задачи полиции: среди прочих – предоставление полицейских услуг в сферах обеспечения общественной безопасности и порядка; охраны прав и свобод человека (жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность).

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Согласно пункту 13 части 1 статьи 23 настоящего Закона, среди полномочий полиции указано согласование разрешительных документов в сфере безопасности дорожного движения. А статья 11 Закона Украины "О дорожном движении" четко указывает, что "министерства, другие центральные органы исполнительной власти и объединения в пределах своей компетенции обеспечивают безопасность дорожного движения, несут ответственность за выполнение государственных и отраслевых программ в сфере дорожного движения, выдают нормативно-правовые акты о дорожном движении, которые не противоречат законодательству о дорожном движении, способствуют предприятиям, учреждениям и организациям, входящим в их состав, в осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения".

То есть, Национальная полиция, как структура, входящая в состав Министерства внутренних дел, должна выполнять требования, указанные в статье 11.

Согласно статье 13 этого же закона, министерства, другие центральные органы исполнительной власти и объединения обязаны учитывать предложения объединений граждан и граждан по вопросам безопасности дорожного движения.

Ст. 22 Закона гласит, что "организации и граждане, осуществляющие разработку типовых или индивидуальных проектов на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, улиц и железнодорожных переездов, обязаны предусматривать весь комплекс мероприятий, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения, экологическими требованиями с учетом специфических потребностей лиц с инвалидностью (в том числе установку автоматизированных систем управления дорожным движением со звуковым сигналом)".

Проекты на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, улиц и железнодорожных переездов подлежат экспертизе, согласованию в органах государственного надзора за соблюдением законодательства, правил, норм по безопасности дорожного движения на соответствие требованиям правил, нормативов по безопасности дорожного движения и оценке воздействия на окружающую среду, а выявленные отклонения от их требований – устранению.

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Организация дорожного движения на автомобильных дорогах, улицах и железнодорожных переездах осуществляется с применением технических средств информационно-телекоммуникационных и автоматизированных систем управления и надзора за дорожным движением в соответствии с правилами и нормативами, а также на основе проектов и схем организации дорожного движения, согласованных с соответствующими подразделениями Национальной полиции. В указанные проекты и схемы по предписаниям соответствующих подразделений Национальной полиции могут быть внесены изменения и дополнения.

Согласно части 4 этой же статьи, в случае возникновения угрозы безопасности дорожного движения, помех в движении транспортных средств и пешеходов соответствующие должностные лица Министерства внутренних дел Украины, дорожных и коммунальных служб имеют право вносить оперативные изменения в организацию дорожного движения и принимать необходимые меры по устранению препятствий .

То есть Национальная полиция имеет полномочия выносить предписания по устранению нарушений в части обеспечения безопасности дорожного движения.

Кроме того, у полиции есть и правовой механизм для воздействия на нарушителей, заложенный в нормах статьи 140 КоАП "Нарушение правил, норм и стандартов при содержании автомобильных дорог, непринятие мер по своевременному запрещению или ограничению движения или обозначение на автомобильных дорогах и улицах мест производства работ”. Тем более, что согласно статье 222 КоАП, рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 140 КоАП, относится к компетенции Нацполиции.

Таким образом, утверждения некоторых полицейских относительно того, что они не могут влиять на безопасность движения, являются безосновательными и такими, что не соответствуют действующему законодательству.