Падение рынка мотоциклов началось в Украине

Сегмент мотоциклов - наиболее зависимый от сезонности, среди других транспортных средств, предназначенных для перевозок пассажиров или грузов.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали динамику продаж и показали на диаграмме, как активизируется рынок летом, во время высокого мотосезона, и насколько снижаются объемы продаж в межсезонье.

Общий объем официально оформленных покупок мотоциклов всех типов в августе составил 8,6 тыс. Эти объемы меньше, чем были в предыдущем месяце (июле) на 19%, и также меньше, чем было в прошлом году в августе-2024, на 1,2%. Похоже на то, что эти числа свидетельствуют об окончании высокого сезона в сегменте "мото" для текущего года.

Среди общего количества 60,7% мотоциклов были новыми (импортированными из-за рубежа), количественно это 5199 шт.

На внутреннем рынке было заключено 2676 сделок купли-продажи мототехники, что составило 31,2% от общего количества.

Еще 8,1% мотоциклов были импортированы бывшими в употреблении из-за рубежа (694 шт.).

Динамика рынка мотоциклов в Украине, 2024-2025

По отдельным подсегментами динамика торгов мотоциклами, где очень четко выражена сезонность, и первоочередное значение имеет сравнение именно год к году, выглядит следующим образом (М-М - по сравнению с предыдущим месяцем, Y-Y - по сравнению с таким же периодом прошлого года):

Внутренние перепродажи: -22,1% M-M, -5,8% Y-Y

Импорт подержанных: -14,4% M-M, +26,0% Y-Y

Импорт новых: -17,9% M-M, -1,5% Y-Y

Самые популярные мотоциклы

На внутреннем рынке перепродаж мотоциклов - без неожиданностей: "японцы" и дальше удерживают первенство. Honda и Yamaha традиционно лидируют, демонстрируя стабильный спрос, особенно среди тех, кто ценит надежность и проверенную классику. За ними - плотная группа доступных брендов: Geon, Lifan, Kovi, Musstang, Bajaj - выбор тех, кто ищет двухколесный транспорт без переплат, между которым в этом списке "втиснулись" старожилы рынка Suzuki и Kawasaki.

В сегменте "пригнанных" - настоящий байкерский интернационал. Больше всего ввозят классических "японцев" - Honda, Yamaha, Suzuki и Kawasaki остаются неизменной четверкой лидеров, что выбирают как новички, так и опытные райдеры. Но растет и доля мотоциклов "с характером": Harley-Davidson уверенно держится в середине списка, а Ducati, Indian, KTM и Triumph - напоминают, что для кого-то мотоцикл это не просто транспорт, а стиль жизни. И несмотря на возраст, эти машины приезжают с амбициями на новую жизнь на украинских дорогах.



В сегменте новых мотоциклов в Украине лидируют бренды, хорошо знакомые покупателям из бюджетного и утилитарного сегментов - Musstang, Lifan, Spark, Forte, Kovi, Geon. Их выбирают за простоту, ремонтопригодность и доступную цену. В дополнение - стабильный спрос на Bajaj и Shineray.

На этот раз среди десятка марок мотоциклов, которые были приобретены новыми, нашлось место только для одного производителя не из Китая или Индии - японской Honda.