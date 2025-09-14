Падіння ринку мотоциклів розпочалось в Україні

Сегмент мотоциклів — найбільш залежний від сезонності, серед інших транспортних засобів, призначених для перевезень пасажирів чи вантажів.

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували динаміку продажів та показали на діаграмі, як активізується ринок влітку, під час високого мотосезону, та наскільки знижуються обсяги продажів у міжсезоння.

До речі мотоцикл Папи Римського виставили на аукціон

Загальний обсяг офіційно оформлених покупок мотоциклів усіх типів у серпні склав 8,6 тис. Ці обсяги менші, ніж були у попередньому місяці (липні) на 19%, і також менші, ніж було торік у серпні-2024, на 1,2%. Схоже на те, що ці числа свідчать про закінчення високого сезону у сегменті «мото» для поточного року.

Серед загальної кількості 60,7% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 5199 шт.

На внутрішньому ринку було укладено 2676 угод купівлі-продажу мототехніки, що склало 31,2% від загальної кількості.

Ще 8,1% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (694 шт.).

Динаміка ринку мотоциклів в Україні, 2024-2025

За окремими підсегментами динаміка торгів мотоциклами, де дуже чітко виражена сезонність, й першочергове значення має порівняння саме рік до року, виглядає наступним чином (М-М — у порівнянні до попереднього місяця, Y-Y — у порівнянні до такого ж періоду минулого року):

Внутрішні перепродажі: −22,1% M-M, −5,8% Y-Y

Імпорт вживаних: −14,4% M-M, +26,0% Y-Y

Імпорт нових: −17,9% M-M, −1,5% Y-Y

Також цікаво хто передав в ЗСУ найбільшу партію мотоциклів

Найпопулярніші мотоцикли

На внутрішньому ринку перепродажів мотоциклів — без несподіванок: «японці» й далі утримують першість. Honda і Yamaha традиційно лідирують, демонструючи стабільний попит, особливо серед тих, хто цінує надійність та перевірену класику. За ними — щільна група доступних брендів: Geon, Lifan, Kovi, Musstang, Bajaj — вибір тих, хто шукає двоколісний транспорт без переплат, між яким у цьому списку «втиснулись» старожили ринку Suzuki та Kawasaki.

У сегменті «пригнаних» — справжній байкерський інтернаціонал. Найбільше ввозять класичних «японців» — Honda, Yamaha, Suzuki та Kawasaki залишаються незмінною четвіркою лідерів, що обирають як новачки, так і досвідчені райдери. Але зростає і частка мотоциклів «з характером»: Harley-Davidson упевнено тримається в середині списку, а Ducati, Indian, KTM і Triumph — нагадують, що для когось мотоцикл це не просто транспорт, а стиль життя. І попри вік, ці машини приїжджають з амбіціями на нове життя на українських дорогах.



У сегменті нових мотоциклів в Україні лідирують бренди, добре знайомі покупцям із бюджетного та утилітарного сегментів — Musstang, Lifan, Spark, Forte, Kovi, Geon. Їх обирають за простоту, ремонтопридатність і доступну ціну. На додачу — стабільний попит на Bajaj та Shineray.

Цього разу серед десятки марок мотоциклів, які були придбані новими, знайшлося місце лише для одного виробника не з Китаю чи Індії — японській Honda.