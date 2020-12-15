Скорость в единицах измерения "Число Маха".

На официальной странице Pagani в Twitter появилось загадочное видео, демонстрирующее то, что кажется новым суперкаром. Детали скудные, но авиационная тема для итальянского производителя, похоже, вышла на новый уровень.

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Первое, что мы видим, это синее устройство с надписью "Датчик давления воздуха. Вести себя осторожно", размещенный на панели из голубого карбона. Вероятно, это не типичный датчик массового потока воздуха, который можно встретить в автомобилях. На самом деле это похоже на один из датчиков, который можно встретить в кабине самолета или кокпите болида Формула 1.

On December 17th, we will celebrate Air Speed.



Stay with us and hold on tight!#pagani pic.twitter.com/iUYl6DbHQh — Pagani Automobili (@OfficialPagani) December 14, 2020

Далее перед нами появляется датчик, похожий на спидометр, за исключением того, что скорость измеряется не в километрах или милях в час, а в узлах, обозначенных аналоговым циферблатом и красной стрелкой снаружи, а также скорость звука на вертикально ориентированном экране внутри.

Число Маха – апеллирует к скорости распространения звука в воздухе. Единица Маха равна 1224 км/ч. В видео можно заметить, что датчик имеет шкалы с десятичной запятой, и транспортное средство развивает скорость в 0,12 Маха – это менее 150 км/ч. Для суперкаров Pagani такая скорость является детской забавой, поскольку автомобили марки способны достигать значительно больших показателей – Huayra, например, имеет подтвержденную максималку в 386 км/ч.

По предварительной информации, у следующего суперкара Pagani будет двигатель AMG V12, а позже выйдет бензоэлектрическая версия. Подробности о новинке производитель обещает раскрыть 17 декабря.