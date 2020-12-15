Швидкість у одиницях вимірювання "Число Маха".

На офіційній сторінці Pagani у Twitter з’явилось загадкове відео, яке демонструє те, що здається новим суперкаром. Деталі мізерні, але авіаційна тема для італійського виробника, схоже, вийшла на новий рівень.

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Перше, що ми бачимо, це синій пристрій із написом “Датчик тиску повітря. Поводитись обережно”, розміщений на панелі з блакитного карбону. Імовірно, це не типовий датчик масового потоку повітря, який можна зустріти в автомобілях. Насправді це схоже на один із датчиків, який можна зустріти в кабіні літака чи кокпіті боліда Формула 1.

On December 17th, we will celebrate Air Speed.



Stay with us and hold on tight!#pagani pic.twitter.com/iUYl6DbHQh — Pagani Automobili (@OfficialPagani) December 14, 2020



Далі перед нами з’являється датчик, схожий на спідометр, за винятком того, що швидкість вимірюється не в кілометрах чи милях на годину, а у вузлах, позначених аналоговим циферблатом та червоною стрілкою зовні, а також швидкість звуку на вертикально орієнтованому екрані всередині.

Число Маха – апелює до швидкості поширення звуку в повітрі. Одиниця Маха дорівнює 1224 км/год. У відео можна помітити, що датчик має шкали з десятичною комою і транспортний засіб розвиває швидкість у 0,12 Маха – це менше 150 км/год. Для суперкарів Pagani така швидкість є дитячою забавкою, оскільки автомобілі марки здатні досягати значно більших показників – Huayra, наприклад, має підтверджену максималку у 386 км/год.

За попередньою інформацією, у наступного суперкара Pagani буде двигун AMG V12, а пізніше вийде бензоелектрична версія. Подробиці про новинку виробник обіцяє розкрити 17 грудня.