Pagani представила роскошный спорткар Utopia Roadster стоимостью 3,4 миллиона долларов

Как сообщает Carcoops, Pagani выпустит всего 130 экземпляров Utopia Roadster. Стоимость модели будет начинаться от 3,4 миллиона долларов. Компания одновременно предлагает автомобиль с вариантами мягкой и жесткой крыши.

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Однако, мягкая крыша имеет преимущество в компактности, ведь помещается в специальную сумку, которая устанавливается позади сидений, тогда как жесткую крышу нельзя сложить в автомобиль когда она не используется. Кроме иной крыши, Utopia Roadster почти ничем не отличается от обычного варианта спорткара.

Одинаковый вес версий купе и родстера объясняется одновременной разработкой обоих кузовов, которые имеют общее шасси и идентичные характеристики производительности. Спорткар предлагается с 6,0-литровым V12 с двойным турбонаддувом от Mercedes-AMG, который выдает 864 л.с. и 1100 Нм крутящего момента и работает в паре с семиступенчатой КПП Xtrac.

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Модель также может похвастаться активной подвеской, инновационной системой датчиков Pirelli Cyber Tyre, которая передает информацию от шин к системам стабилизации и контроля тяги автомобиля и электронным дифференциалом.