Pagani работает над электрическим гиперкаром

Как сообщает Motor1, Кристофер Пагани, сын основателя и директор по маркетингу Pagani, во время разговора с журналистами сказал, что компания еще не отказалась от идеи электромобиля.

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"Нам понравилось работать над электромобилем, и мы все еще работаем над этим проектом, поэтому для нас это не закрытая глава", — сказал Пагани нашим коллегам из CarBuzz.

Интересно, что в прошлом году он говорил, что технология текущая технология аккумуляторов слишком тяжелая для электромобиля, который хочет создать Pagani. Компания надеется ввести инновации в этой области вместе с дебютом первого собственного электромобиля.

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Однако, первый электрический Pagani не стоит ожидать в ближайшее время, поскольку состоятельные клиенты не интересуются электрическими моделями, а ищут гиперкары с двигателями внутреннего сгорания.