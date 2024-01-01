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Pagani працює над електричним гіперкаром

Автовиробник досліджує ідею розробки власного електричного гіперкара понад 5 років. Керівництво компанії все ще має великі сумніви щодо технології, проте не відмовляється від цього плану.
Pagani веде розробку електричного гіперкара - Auto24

ФОТО: Pagani|

Pagani Huayra Epitome

Данило Северенчук
logo17 липня, 12:40
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Як повідомляє Motor1, Крістофер Пагані, син засновника та директор з маркетингу Pagani, під час розмови з журналістами сказав, що компанія ще не відмовилася від ідеї електромобіля.

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«Нам сподобалося працювати над електромобілем, і ми все ще працюємо над цим проєктом, тому для нас це не закрита глава», — сказав Пагані нашим колегам з CarBuzz.

Цікаво, що торік він казав, що технологія поточна технологія акумуляторів занадто важка для електромобіля, який хоче створити Pagani. Компанія сподівається запровадити інновації в цій галузі разом з дебютом першого власного електромобіля.

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Однак, перший електричний Pagani не варто очікувати найближчим часом, оскільки заможні клієнти не цікавляться електричними моделями, а шукають гіперкари з двигунами внутрішнього згорання.

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