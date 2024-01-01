Pagani представила розкішний спорткар Utopia Roadster вартістю 3,4 мільйона доларів

Як повідомляє Carcoops, Pagani випустить лише 130 екземплярів Utopia Roadster. Вартість моделі починатиметься від 3,4 мільйонів доларів. Компанія одночасно пропонує автомобіль з варіантами м’якого та жорсткого даху.

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Однак, м’який дах має перевагу в компактності, адже поміщається в спеціальну сумку, яка встановлюється позаду сидінь, тоді як жорсткий дах не вийде скласти в автомобіль коли він не використовується. Окрім інакшого даху, Utopia Roadster майже нічим не відрізняється від звичайного варіанту спорткара.

Однакова вага версій купе та родстера пояснюється одночасною розробкою обох кузовів, які мають спільне шасі та ідентичні характеристики продуктивності. Спорткар пропонується з 6,0-літровим V12 з подвійним турбонаддувом від Mercedes-AMG, який видає 864 к.с. та 1100 Нм крутного моменту й працює в парі з семиступеневою КПП Xtrac.

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Модель також може похвалитися активною підвіскою, інноваційною системою датчиків Pirelli Cyber Tyre, яка передає інформацію від шин до систем стабілізації та контролю тяги автомобіля та електронним диференціалом.