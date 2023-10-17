Компания Panasonic предсказывает, что к 2035 году люди смогут ездить в автомобильных гостиных.

Свою концепцию под названием "Мобильная гостиная", объединяющая технологию автономного транспортного средства с комфортом и развлечениями, которые мы имеем в наших домах, Panasonic планирует продемонстрировать на выставке мобильности Japan Mobility Show 2023, которая будет проходить с 26 октября по 5 ноября в Токио.

Благодаря этой будущей автомобильной технологии, посетители выставки получат возможность посидеть внутри полноразмерного макета концептуального автомобиля, почувствовать виртуальную поездку в автономное будущее. Производитель сообщил, что покажет много интересного.

Читайте также Япония присоединилась к странам, запретящим машины на бензине и дизеле

"Группа Panasonic была тесно связана с жизнью людей через бытовую технику и жилье с момента своего основания, чтобы реализовать лучшую жизнь для каждого человека. Используя эти знания, мы создадим будущее, которое тронет сердца людей и общество богатой мобильности", – сказал стратегический менеджер отдела автомобильных салонов Panasonic Тосихиро Миямичи.

Безопасность на дороге начинается с четкой обзорности. Качественные стеклоочистители Bosch обеспечат отличную видимость в любую погоду. Рекламная информация

По сути, предложенное компанией транспортное средство будет подвижным террариумом для людей. Изготовлен из стекла со всех четырех сторон, он имеет L-образную скамью внутри с прозрачным экраном напротив пассажиров.

Концепция "Мобильная гостиная" воедино соединила технологию автономного транспортного средства с домашним комфортом и развлечениями. Иллюстрация: Panasonic

Panasonic говорит, что экраны не будут сенсорными, они будут реагировать на жесты и слова людей. Кроме изображений пассажиров в транспортном средстве, он также будет изучать и показывать движение пешеходов и велосипедистов вокруг него и даже прогнозировать их поведение, чтобы обеспечить безопасность.

Читайте также Компания Panasonic взялась за разработку беспилотных электрокаров

Особых подробностей своему концепту "Мобильная гостиная" Panasonic не предоставил, сохраняя интригу к выставке. Однако к своему авто будущего прокладывает дорогу уже не один год. Промониторив архив производителя, редакция Авто24 нашла одно из решений разработчиков компании пятилетней давности именно по теме домашней мобильности.

Не исключено, что нечто подобное с видеосюжета будет продемонстрировано через полторы недели. По крайней мере, один из нынешних рисунков дизайнеров на это намекает.