Компанія Panasonic пророкує, що до 2035 року люди зможуть їздити в автомобільних вітальнях.

Свою концепцію під назвою "Мобільна вітальня", що поєднує технологію автономного транспортного засобу з комфортом і розвагами, які ми маємо наших домівках, Panasonic планує продемонструвати на виставці мобільності Japan Mobility Show 2023, що буде проходити з 26 жовтня по 5 листопада в Токіо.

Завдяки цій майбутні автомобільній технології відвідувачі виставки отримають можливість посидіти всередині повнорозмірного макета концептуального автомобіля, відчути віртуальну поїздку в автономне майбутнє. Виробник повідомив, що покаже багато цікавого.

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"Група Panasonic була тісно пов’язана з життям людей через побутову техніку та житло з моменту свого заснування, щоб реалізувати краще життя для кожної людини. Використовуючи ці знання, ми створимо майбутнє, яке зворушить серця людей, і суспільство багатої мобільності", – сказав стратегічний менеджер відділу автомобільних салонів Panasonic Тосіхіро Міямічі.

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По суті, запропонований компанією транспортний засіб буде рухомим тераріумом для людей. Виготовлений зі скла з усіх чотирьох боків, він має L-подібну лаву всередині з прозорим екраном навпроти пасажирів.

Концепція "Мобільна вітальня" зводить воєдино технологію автономного транспортного засобу з домашнім комфортом і розвагами. Ілюстрація: Panasonic

Panasonic каже, що екрани не будуть сенсорними, вони реагуватимуть на жести та слова людей. Крім зображень пасажирів у транспортному засобі, він також буде знати й показувати про рух пішоходів і велосипедистів навколо нього і навіть прогнозувати їх поведінку, щоб забезпечити безпеку.

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Особливих подробиць до свого концепту "Мобільна вітальня" Panasonic не надав, зберігаючи інтригу до виставки. Однак до своєї автівки майбутнього торує дорогу вже не один рік. Помоніторивши архів виробника, редакція Авто24 найшла одне з рішень розробників компанії п'ятирічної давнини саме на тему домашньої мобільності.

Не виключено, що подібне до цього відеосюжету буде продемонстровано через півтора тижня. Принаймні, один з нинішніх малюнків дизайнерів на це натякає.