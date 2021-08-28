У конструкторов военной техники особые критерии проектирования, и они не волнуются тем, что беспокоит создателей гражданских машин. На примере нескольких образцов мы покажем, какими нестандартными бывают инженерные решения.

Транспорту для армии мало важны такие вещи как дизайн, долговечность, экономичность и тому подобное. Логика войны иная: машина, которая может в любой день и время погибнуть в бою, должна хорошо выполнять свою основную миссию, остальное – на втором и на третьем плане. Поэтому не удивляйтесь, что у некоторых военных транспортных средств такой неожиданный вид.

Laffly S15 (1936 – 1940 гг.)

Французский многоцелевой автомобиль Laffly во всех версиях имел двигатель, вынесенный далеко вперед за переднюю ось. Такова была расплата за привод 6х6 и 4х4 и вполне независимую подвеску, хорошо приспособленную к бездорожью. Но на том же бездорожье невероятно длинный нос был приговором для вездехода – он цеплялся радиатором за каждый бугор. Однако, проблему решили по-солдатски прямо: под радиатором приделали небольшие колеса, которые проворачиваясь при касании грунта, не давали машине зависнуть. Получилось пусть не очень эстетично, однако лишь в версии 6х6 выпустили более 400 машин – и сомнительный дизайн не мешал им таскать 105-миллиметровые пушки по дорогам Второй мировой.

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Hunting Percival Harrier (1953 г.)

Эта тележка с моторчиком такая страшная из-за того, что она ... сложная. Машинка сворачивалась в компактный “чемодан” размером 3,15х0,5х0,9 метра, с которого раскладывалась обратно в автомобиль менее чем за минуту. Британцы сделали этот трансформер для десантных войск, он имел полноценную мягкую подвеску колес (вполне независимую!), 0,650-литровый двигатель от мотоцикла и мог перевозить четырех человек. Выпущена машина была лишь небольшой серией.

МАЗ-543 “Ураган” (с 1962 г.)

Могучий восьмиколесный тяжеловоз создавался на Минском автозаводе как носитель тяжелых ракет. Поэтому он сразу получил кабину, разрезанную пополам по центральной оси симметрии: в широкую “просеку” посередине прекрасно ложится нос 12-метровой ракеты. В течение нескольких десятилетий конвейерной жизни "Урагана" создано множество его версий и модификаций, официально машина до сих пор не снята с производства. Автомобиль имеет 12-цилиндровый дизель (между прочим, родственник легендарной “тридцатьчетверки”) мощностью 525 л.с., девятнадцать карданов и вполне автоматическую трансмиссию 8х8.

SPA AS37 (1937 – 1948 гг.)

Еще одно по-военному прямое и бесхитростное решение принадлежит итальянцам. Чтобы повысить проходимость армейского грузовика на песчаных дорогах и слабых грунтах, конструкторы применили большие колеса. На самом деле грузовик был не такой уж и простой, как на вид. У него был привод на все четыре колеса, причем все четыре были управляемыми, а передние еще и имели независимую подвеску! Было построено около 3000 машин, которые в основном использовались на африканском театре боевых действий. Недаром же у модели было собственное имя Autocarro Sahariano – то есть “сахарский автомобиль”.

ТПК ЛуАЗ-967 (1968 – 1989 гг.)

Уникальный по своим качествам автомобиль (производился в Украине!) присутствует в зарубежных энциклопедиях армейской техники, хотя в “родной” Советской Армии о нем знали даже далеко не все офицеры. Машина не то что была очень секретной, да и тираж выпуска был немаленький – около 8000 экземпляров, но в мирное время в армии она использовалась мало. Многое объясняет ее название: ТПК расшифровывается как транспортер переднего края, то есть машина должна была работать прямо под огнем врага.

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Поэтому для лучшей маскировки водитель транспортера мог управлять машиной лежа за опущенным рулем. Но главное даже не это – ТПК с его приводом 4х4, блокировкой дифа, “ползущей” передачей и тяговитым двигателем имеет чрезвычайно высокую проходимость. А еще ТПК умеет плавать и имеет для этого соответствующее оборудование вплоть до трюмного насоса.

Albion WD CX33 (1943 – 1944 гг.)

Это удивительное устройство – тягач-перевозчик танков, и отчасти этот факт объясняет наличие двух кабин. В передней ездил водитель с помощником, в задней – оператор лебедки, с помощью которой вытаскивали или транспортировали танк. Конструкторы экспериментировали с приводом и рулевым управлением. Инженеры фирмы Albion испытывали приводы 8х8 и 8х6 и различные схемы управляемых колес: поворачивались влево-вправо или четыре передние колеса, или пара передних и пара задних. Всего сделали два тягача, на которых дело и остановилось. Советские ветераны Второй мировой вспоминают, что британские танки были не столь хороши, чтобы тратить средства на их эвакуацию с поля боя и ремонт – и наверное, сами англичане в конце концов об этом догадались.

Alvis Stalwart (1962 – 1971 гг.)

Рекомендуем: довольно экзотическая вещь, армейский грузовик, который может плавать. Обратите внимание – это не транспортер и не спецтехника, а именно грузовик, который научили хорошо плавать. Но несколько несвойственных для грузовиков особенностей здесь все-таки есть. Во-первых, это схема расположения колес и их независимая подвеска, да еще и на фоне полного привода: даешь 6х6! Во-вторых, вместо двери в кабине “Альбиона” есть люки в крыше, через которые водитель с напарником занимают места и эвакуируются в случае опасности. Понятно, что герметизировать расположенные в бортах двери гораздо труднее, чем люки в потолке. Грузовик-амфибия выпущен серией более 1600 штук и стоял на вооружении пяти стран мира.

Итак, может эти и другие армейские автомобили кажутся нам странными внешне и конструкционно. Но можно понять, что вся эта экзотика оправдана главным: они могут хорошо выполнять то, чего ждут от них генералы и рядовые солдаты.

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