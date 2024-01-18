Toyota тихо и без помпезности анонсировала выпуск спецавтомобиля Century SUV Convertible для использования на парадах чемпионов сумо.

Пока на прошлой неделе взгляды поклонников эксклюзивных автомобилей и сторонников более доступных машин были прикованы к Токийскому автосалону, Toyota провела на турнире сумо презентацию Century Convertible.

Версия внедорожного роскошного автомобиля без крыши сделана по подсказке и идее борца сумо, который вышел на пенсию. По его мнению, яркие парады национального вида спорта сумо лучше воспринимались бы с изысканными автомобилями открытого типа, как это делается в торжествах у военных по всему миру.

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Инженерам и менеджерам автопроизводителя эта идея понравилась и они решили создать парадный кабриолет для будущих йокодзун. Кстати, тизер этой машины в сентябре прошлого года также появился тихо и без особой помпезности. И вот в минувшую субботу,13 января, Toyota показала в Токио уже готовый автомобиль.

Уникальный внедорожник-кабриолет Toyota Century позаимствовал нижнюю часть экстерьера у стандартной модели, но крыша и стойки срезаны. Такое решение превратило автомобиль в четырехдверный кабриолет.

Открытый внедорожник выполнен в белом цвете, дополненном кремовым интерьером и многоспицевыми алюминиевыми колесными дисками. С фото и видео видно, что дизайнеры и инженеры приложили усилия для внешних улучшений, адаптируя машину под парадную стилистику.

Салон получился довольно просторным, может на заднем диване принять и разместить двух борцов. Для увеличенного веса от пассажиров такого телосложения кузов и подвеску усилили.

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Задняя часть салона имеет складную тканевую верхнюю часть, которая выполняет роль небольшой спинки для заднего дивана. Кроме этого, там появилось довольно просторная зона для ног. Парадная фишка еще и в том, что задний пол приподнят. Это позволяет борцам смотреть сверху на людей, которые пришли на праздник и аплодисментами приветствуют спортсменов.

Очевидно, здесь поставили оригинальный 3,5-литровый гибридный силовой агрегат V6, подключаемый от сети. PHEV выдает общую мощность 406 л.с. (303 кВт / 412 л.с.), которая передается на все четыре колеса через коробку передач e-CVT и усовершенствованную систему AWD E-Four. Кроме того, запас хода только на EV составляет до 69 км, но с двумя борцами сумо на борту такой результат будет меньше. Впрочем, парадный маршрут здесь также короткий и запаса хода хватит.

Из достоверных источников известно, что выпуск внедорожника Toyota Century Convertible посвятили 100-летию Grand Sumo в 2025 году. Ограниченная партия этих машин станет новой парадной техникой Yokozuna Японской ассоциации сумо.

Информации о стоимости этих модификаций нет, но превращение полноразмерного роскошного внедорожника в кабриолет, как правило, дорогое занятие. Для сравнения: стандартный внедорожник Toyota Century стоит минимум $172 291, что делает его самой дорогой моделью Toyota.

Фото/видео: Toyota