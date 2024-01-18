Toyota тихо і без помпезності анонсувала випуск спецавтомобіля Century SUV Convertible для використання на парадах чемпіонів сумо.

Поки на минулому тижні погляди шанувальників ексклюзивних автівок та прихильників більш доступних машин були прикуті до Токійського автосалону, Toyota провела на турнірі сумо презентацію Century Convertible.

Версія позашляхового розкішного автомобіля без даху зроблена за підказкою та ідеєю борця сумо, який вийшов на пенсію. На його думку, яскраві паради національного виду спорту сумо краще сприймалися б з вишуканими автомобілями відкритого типу, як це робиться в урочистостях у військових по всьому світу.

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Інженерам та менеджерам автовиробника ця ідея сподобалася і вони вирішили створити парадний кабріолет для майбутніх йокодзун. До речі, тизер цієї автівки у вересні минулого року також з’явився тихо та без особливої помпезності. І ось минулої суботи,13 січня, Toyota показала в Токіо уже готовий автомобіль.

Унікальний позашляховик-кабріолет Toyota Century запозичив нижню частину екстер’єру у стандартної моделі, але дах і стійки зрізані. Таке рішення перетворило автомобіль на чотиридверний кабріолет.

Відкритий позашляховик виконано в білому кольорі, доповненому кремовим інтер’єром і багатоспицевими алюмінієвими колісними дисками. З фото і відео видно, що дизайнери та інженери доклали праці для зовнішніх покращень, адаптуючи автівку під парадну стилістику.

Салон вийшов доволі просторим, може на задньому дивані прийняти і розмістити двох борців. Для збільшеної ваги від пасажирів такої статури кузов та підвіску посилено.

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Задня частина салону має складену тканинну верхню частину, яка виконує роль невеликої спинки для заднього дивана. Окрім цього, там з’явилося доволі простора зона для ніг. Парадна фішка ще й в тому, що задня підлога піднята. Це дозволяє борцям дивитися згори на людей, котрі прийшли на свято й оплесками вітають спортсменів.

Вочевидь, тут поставили оригінальний 3,5-літровий гібридний силовий агрегат V6, що підключається від мережі. PHEV видає загальну потужність 406 к.с. (303 кВт / 412 к.с.), яка передається на всі чотири колеса через коробку передач e-CVT і вдосконалену систему AWD E-Four. Крім того, запас ходу лише на EV становить до 69 км, але з двома борцями сумо на борту такий результат буде меншим. Втім, парадний маршрут тут також короткий і запасу ходу вистачить.

З достовірних джерел відомо, що випуск позашляховика Toyota Century Convertible присвятили 100-річчю Grand Sumo у 2025 році. Обмежена партія цих машин стане новою парадною технікою Yokozuna Японської асоціації сумо.

Інформації про вартість цих модифікацій немає, але перетворення повнорозмірного розкішного позашляховика в кабріолет, як правило, дороге заняття. Для порівняння: стандартний позашляховик Toyota Century коштує щонайменше $172 291, що робить його найдорожчою моделлю Toyota.

Фото/відео: Toyota