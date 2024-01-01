Парк техники разминирования обогатился тягачами

Пришли седельные магистральные тягачи Ford Trucks 3542T. Они выполнены в экологическом формате Евро-5.

В моторной нише стоит 12,7-литровый двигатель Ford Ecotorq 420 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач ZF 16S 2530, первые две цифры в индексе которой указывают на количество ступеней переключения.

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Транспортные средства приобретены адресно при содействии платформы United24. Об этом говорится в сообщении Минэкономики Украины. Техника передана в рамках Соглашения о выделении 1,5 миллиона евро для гуманитарной помощи в сфере разминирования, которую правительства Украины и Республики Словения подписали чуть менее года назад.

Фото: ГСЧС Украины

Министерство экономики является распорядителем счета UNITED24 для нужд гуманитарного разминирования. С мая 2023 года на счет поступило более 177 миллионов в гривневом эквиваленте. За внесенные Словенией средства приобретены упомянутые магистральные тягачи, которые торжественно вручила нашим пиротехникам Посол Словении в Украине госпожа Матея Превольшек.

"Я очень хорошо знаю насколько важна работа по разминированию своей земли. И мы с командой Посольства работаем над тем, что вклад нашей страны рос", – заявила Матея Превольшек.

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"Эти два тягача позволят уже завтра отправиться на очистку территорий от взрывоопасных предметов еще двум машинам механизированного разминирования. До конца сезона – до первых заморозков на почве - мы еще успеем освободить часть украинской земли от взрывоопасных предметов", – отметил глава ГСЧС Андрей Даник.

По словам Андрея Даника, в следующем сезоне ГСЧС с помощью партнеров надеется иметь до 90 машин для разминирования. Это будет едва ли не самый большой парк таких машин в Европе. Полученные от Словении тягачи пригодятся в логистике, поскольку транспортных операций предполагается очень много.