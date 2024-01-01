Парк техніки розмінування збагатився тягачами

Прийшли сідлові магістральні тягачі Ford Trucks 3542T. Вони виконані в екологічному форматі Євро-5.

В моторній ніші стоїть 12,7-літровий двигун Ford Ecotorq 420 к.с., який працює у парі з механічною коробкою передач ZF 16S 2530, перші дві цифри в індексі якої вказують на кількість ступенів перемикання.

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Транспортні засоби придбані адресно при сприянні платформи United24. Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки України. Техніку передано в рамках Угоди про виділення 1,5 мільйона євро для гуманітарної допомоги у сфері розмінування, яку уряди України та Республіки Словенія підписали трохи менш як рік тому.

Фото: ДСНС України

Міністерство економіки є розпорядником рахунку UNITED24 для потреб гуманітарного розмінування. З травня 2023 року на рахунок надійшло понад 177 мільйонів у гривневому еквіваленті. За внесені Словенією кошти придбано згадані магістральні тягачі, які урочисто вручила нашим піротехнікам Посол Словенії в Україні пані Матея Превольшек.

"Я дуже добре знаю наскільки важлива робота із розмінування своєї землі. І ми з командою Посольства працюємо над тим, що внесок нашої країни зростав", – заявила Матея Превольшек.

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"Ці два тягачі дадуть змогу вже завтра вирушити на очищення територій від вибухонебезпечних предметів ще двом машинам механізованого розмінування. До кінця сезону – до перших заморозків на ґрунті - ми ще встигнемо звільнити частину української землі від вибухонебезпечних предметів", – зазначив очільник ДСНС Андрій Даник.

За словами Андрія Даника, наступного сезону ДСНС за допомоги партнерів планує мати до 90 машин для розмінування. Це буде чи не найбільший парк таких машин в Європі. Отримані від Словенії тягачі стануть у пригоді в логістиці, оскільки транспортних операцій передбачається дуже багато.