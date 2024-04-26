Аэропорт имени Джона Кеннеди вскоре будет иметь крупнейший в штате Нью-Йорк автомобильный навес с солнечными панелями для производства электроэнергии и наполнения накопителей.

Это будет своеобразный комплекс солнечной энергии плюс хранилище для машин. Выработанная электроэнергия запитает AirTrain и близлежащие дома, что существенно снизит расходы на электроэнергию для жителей малообеспеченных районов Квинса.

Строительство навеса для автомобилей с солнечными батареями начато на долгосрочной парковке JFK 9. Там будет обустроена крытая стоянка для 3000 транспортных средств. Солнечный купол мощностью 12 мегаватт (МВт) будет иметь достаточное количество панелей, суммарная площадь которых эквивалентна размеру 11 футбольных полей, а также содержать общую солнечную генерацию мощностью 6 МВт.

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Проект также будет включать 7,5 МВт аккумуляторных накопителей, которые будут использоваться в периоды пикового потребления энергии.

Управление порта и Управление энергетики Нью-Йорка заключили контракт с TotalEnergies на строительство и эксплуатацию новейшего солнечного проекта JFK, который поэтапно введут в эксплуатацию в 2025 и 2026 годах.

С пуском первого этапа начнется поставка энергии в аэропорт. Это планируется на март 2025 года. Второй этап считается коммунальным – этот общественный солнечный проект направлен на обеспечение электроэнергией коммунального предприятия Con Edison. Отсюда поставки электрической энергии для населения начнется с апреля 2026 года.

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Проект обеспечит гарантированную экономию счетов домохозяйствам за электроэнергию в течение следующих 25 лет, поскольку те находятся в невыгодном положении и пострадали от окружающей среды. Очевидно, речь идет о постоянном грохоте самолетов и чрезмерных выбросах в атмосферу во время взлета и посадки.

Солнечный паркинг JFK после полного ввода в эксплуатацию будет производить достаточно чистой энергии для сокращения выбросов CO 2 более чем на 6000 тонн в год, что эквивалентно выбросам примерно 1500 автомобилей с ДВС в течение года.

Фото: Airport world