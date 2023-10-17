Солнечный свет не только двигал автомобиль, но еще поддерживал работу кондиционера и аудиосистемы.

Первый в мире внедорожный электромобиль, работающий на солнечной энергии, может проехать в солнечный день до 441 миль, то есть 709,7 км. Это еще раз подтвердило результативность применения такой технологии в местностях, где ощущается острая нехватка инфраструктуры зарядки.

Автомобиль массой 1200 килограммов движется от энергии, производимой несколькими солнечными панелями на его крыше. Максимальная скорость 145 км/ч, запас хода за солнечный день не менее 710 км, но установившейся величины здесь нет, поскольку все зависит от рельефа местности и прозрачности неба относительно облаков.

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Дорожный прототип Stella Terra прошел указанное расстояние по сложной местности Северной Африки без подзарядки, полагаясь исключительно на энергию солнца. Его разработали студенты Эйндховенского технологического института в Нидерландах. Автомобиль демонстрирует потенциал меньших и более легких аккумуляторов в сочетании с солнечной технологией для расширения запаса хода и возможностей электромобилей даже в сложных условиях бездорожьях.

По словам руководителя команды Solar Team Eindhoven Виссе Босса, технология Stella Terra совмещает легкую конструкцию с невероятно эффективными солнечными панелями, позиционирует ее как перспективное направление на целое десятилетие вперед.

"Stella Terra должна выдерживать строгие условия бездорожья, оставаясь достаточно эффективной и легкой, чтобы работать от солнца. Поэтому нам пришлось самим разработать почти все новое для Stella Terra, от подвески до инверторов для солнечных панелей. Мы расширяем пределы технологий", — подчеркнул дальнейшие планы Виссе Босс.

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Начав с северного побережья Марокко, команда провела внедорожник через горы до пустыни Сахара, где их путешествие закончилось. В течение всего путешествия внедорожник оказался надежным, хотя одна неприятность все же произошла – по дороге сломалось рулевое управление, но это удалось починить с помощью запчасти из местного автомагазина.

Перед тест-драйвом они ожидали, что электромобиль сможет проехать всего 391 миль (630 км). Однако в солнечные дни он имел запас хода до 441 мили (710 км) на дороге и 342 мили (550 км) вне дороги. В то же время в менее солнечные дни автомобиль способен проехать около 416 миль (670 км).

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Как выяснилось, автомобильный преобразователь для солнечных панелей превзошел ожидания, он оказался на 97% более эффективным в превращении солнечного света, поглощенного фотоэлектрическими элементами, в электрический заряд. Это на треть эффективнее, чем предполагалось изначально.

Автомобиль имеет перезаряжаемую литий-ионную батарею, позволяющую ему двигаться в менее солнечные времена, но на меньших расстояниях. Солнечные батареи автомобиля накапливают такой уровень энергии, что ее запаса хватает для приготовления пищи и зарядки устройств, таких как телефон, фотоаппарат и фонари на привале в сумерках.

Таким образом разработчики доказали, что Stella Terra идеально подходит для отдаленных регионов с неразвитыми дорогами и ненадежными энергетическими сетями. Вышеупомянутый Виссе Босс и его команда надеются увидеть эту концепцию в изделиях мировых автогигантов.

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"Мы надеемся, что это вдохновит таких производителей автомобилей как Land Rover и BMW, чтобы сделать эту отрасль более устойчивой. Автомобиль на самом деле был очень комфортным в условиях бездорожья, поскольку он очень легкий и никого из нас не растряс", – сообщил Виссе Босс.