Сонячне світло не лише рухало автомобіль, але й підтримувало роботу кондиціонера та аудіосистеми.

Перший у світі позашляховий електромобіль, який працює на сонячній енергії, може проїхати у сонячний день до 441 миль, тобто 709,7 км. Це ще раз підтвердило результативність застосування такої технології в місцевостях, де відчувається гостра нестача інфраструктури зарядки.

Автомобіль масою 1200 кілограмів рухається від енергії, що виробляється кількома сонячними панелями на його даху. Максимальна швидкість 145 км/год, запас ходу за сонячний день щонайменше 710 км, але сталої величини тут немає, оскільки все залежить від рельєфу місцевості та прозорості неба відносно хмар.

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Дорожній прототип Stella Terra пройшов зазначену відстань складною місцевістю Північної Африки без підзарядки, покладаючись виключно на енергію сонця. Його розробили студенти Ейндховенського технологічного університету в Нідерландах. Автомобіль демонструє потенціал менших і легших акумуляторів у поєднанні з сонячною технологією для розширення запасу ходу та можливостей електромобілів навіть у складних умовах бездоріжжя.

За словами керівника команди Solar Team Eindhoven Віссе Боса, технологія Stella Terra поєднує легку конструкцію з неймовірно ефективними сонячними панелями, позиціонує її як перспективний напрямок на ціле десятиліття вперед.

"Stella Terra повинна витримувати суворі умови бездоріжжя, залишаючись достатньо ефективною та легкою, щоб працювати від сонця. Тому нам довелося самим розробити майже все для Stella Terra, від підвіски до інверторів для сонячних панелей. Ми розширюємо межі технологій", - наголосив на подальших планах Віссе Бос.

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Почавши з північного узбережжя Марокко, команда провела позашляховик через гори й аж до пустелі Сахара, де їхня подорож закінчилася. Протягом усієї подорожі позашляховик виявився надійним, хоча одна неприємність все-таки сталася – по дорозі зламалося рульове управління, але це вдалося полагодити за допомогою запчастини з місцевого автомагазину.

Перед тест-драйвом вони очікували, що електромобіль зможе проїхати лише 391 милю (630 км). Однак у сонячні дні він мав запас ходу до 441 милі (710 км) на дорозі та 342 милі (550 км) поза дорогою. Водночас у менш сонячні дні автомобіль здатний проїхати близько 416 миль (670 км).

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Як з'ясувалося, автомобільний перетворювач для сонячних панелей перевершив сподівання, він виявився на 97% ефективнішим у перетворенні сонячного світла, поглиненого фотоелектричними елементами, в електричний заряд. Це на третину ефективніше, ніж передбачалося спочатку.

Автомобіль має перезаряджувану літій-іонну батарею, що дозволяє йому рухатися в менш сонячні часи, але на менших відстанях. Сонячні батареї автомобіля накопичують такий рівень енергії, що її запасу вистачає для приготування їжі та зарядки пристроїв, таких як телефон, фотоапарат та роботи ліхтарів на привалі у сутінках.

Таким чином, розробники довели, що Stella Terra ідеально підходить для віддалених регіонів з нерозвиненими дорогами та ненадійними енергетичними мережами. Згаданий вище Віссе Бос та його команда сподіваються побачити цю концепцію у виробах світових автогігантів.

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"Ми сподіваємося, що це надихне таких виробників автомобілів, як Land Rover і BMW , щоб зробити цю галузь більш стійкою. Автомобіль насправді був дуже комфортним в умовах бездоріжжя, оскільки він дуже легкий і нікого з нас не розтрусив", - повідомив Віссе Бос.