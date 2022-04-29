Главное научно-экспертное управление Верховной Рады, которое оказывает юридическую и экономическую оценку законопроектов, видит больше аргументов "против" отмены растаможки, чем "за".

Каждый законопроект, который поступает в Верховную Раду, оценивается парламентскими юристами с точки зрения существующего права и интеграции в существующее законодательство Украины. Для этого Главное научно-экспертное управление Верховной Рады публикует заключение по проекту закона. Согласно процедуре парламента, такой вывод опубликован и по проекту "Закона №7311 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины относительно отдельных налогов и сборов в период военного, чрезвычайного положения", который разработал глава комитета налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в соавторстве с другими народными избранниками.

Напомним, что данный законопроект полностью отменяет льготы по ввозу транспортных средств на период военного времени – как для физических лиц, так и для предпринимателей. В то же время парламентские юристы высказали к этому проекту ряд существенных замечаний в частности, они обратили внимание, что единственное обоснование его решения – необходимость увеличения поступлений в бюджет. Но расчеты этих поступлений оценочные и слишком приблизительные.

Авторы законопроекта утверждают, что "за первую неделю в бюджет не поступило 350 млн гривен, а ежедневная сумма льгот составляет 100 млн грн". То есть "реализация положений проекта позволит увеличить поступления в Государственный бюджет на 2 млрд гривен ежемесячно, исходя из нынешних темпов импорта".

Также интересно отмена "нулевой растаможки": за и против

Эксперты Верховной рады считают, что "приведенные в этих документах расчеты потерь и ожидаемых поступлений в бюджет являются дискуссионными". Нет оснований считать, что объемы ввоза автомобилей во время действия налогов были бы такими же, то есть вряд ли бюджет получил бы эти средства.

Кроме того, не учтены косвенные результаты, выгоды от которых могут значительно превышать посчитаны убытки. Это повышение (сохранение) и расширения деловой активности, а значит и налогоспособности, формирование спроса со стороны владельцев транспортных средств и на запасные части, топливо, услуги по ремонту и обслуживанию тому подобное, расширение на этой основе налоговой базы.

Эксперты парламента считают, что вопрос о полной отмене существующих налоговых преференций в нынешних условиях не может рассматриваться исключительно с позиции минимизации бюджетных потерь, неизбежность которых, кстати, априори была ожидаемой при внедрении таких преференций.

Однако подорожание топлива и автомобилей станет причиной существенного роста стоимости товаров в Украине, снижения уровня жизни граждан в Украине, стимулирования оттока их за границу, снижения доходности бизнеса, особенно аграрного сектора.

Еще одна мера – увеличение налогов на топливо никак не устранит дефицита топлива на рынке Украины, скорее его усилит.

Эксперты в целом не возражают относительно пересмотра преференций, однако считают целесообразным сделать их более адресными.

Например, в отношении транспортных средств решение относительно установления льготного налогообложения было правильным, несмотря на существенные потери транспортных средств через военные действия. Поэтому можно сохранить "нулевую растаможку" для таких категорий населения и предпринимателей:

лицами для личного пользования и осуществления предпринимательской деятельности (например, использование в качестве такси, осуществление доставки товаров и т. п) в случае, если транспортные средства таких лиц были уничтожены или повреждены, похищены в результате боевых действий, остались на временно оккупированных территориях, к которым невозможен доступ;

лицами, которые не имели ранее транспортного средства, но сейчас нуждаются в нем для эвакуации, перемещения и осуществления предпринимательской деятельности на территории переселения и тому подобное;

лицами для последующей передачи для нужд в сферах национальной безопасности и обороны, преодоления чрезвычайных ситуаций, оказания медицинских, почтовых, образовательных услуг, осуществления волонтерской деятельности.

При этом, для первых двух случаев целесообразно установить ограничения по количеству таких транспортных средств, ввозимых и временную (например, в течение 2 или более лет) запрет на их отчуждение в любой форме (кроме наследования), что должно устранить интерес к такого рода бизнеса со стороны различных перекупщиков и тому подобное.

Кстати эксперт не считает, что ввоз "евроблях" мешает волонтерам

Попутно следует учитывать и общие тенденции в Европе относительно существенного послабления, в частности, в части таможенного налогообложения экспорта из Украины, что является особенно актуальным в контексте сближения Украины с Европейским Союзом, а не восстанавливать модели фискализации, существовавшие в мирное время.