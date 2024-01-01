Партия квадроциклов поступит в Силы обороны: что это за техника

Их количество в коротком отчете пятого Президента Украины не сообщается, но в видео Виталия Гайдукевича из ОО "Справа Громад" говорится о 40 квадроциклах. С фото и видео видно как распакованные и собранные машины, так и транспортировочные ящики с упакованной техникой.

На собранной до рабочего состояния технике угадываются черты квадроциклов Kazuma Jaguar 4x4 500, которые являются прототипами Yamaha Grizzly. Техника разрабатывалась для гражданского сектора под нужды любителей экстремальных путешествий, рыбаков, охотников.

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Здесь стоит инжекторный одноцилиндровый двигатель мощностью 41 л.с. водяного охлаждения. Объем, мотора 498,6 куб. см. Автоматическая КПП с бесступенчатым вариатором плюс задняя передача.

Существуют модели как с задним приводом (2WD), так и с полным (4WD), подключаемым. Это обеспечивается с помощью карданной передачи к редукторам приводных осей.

Привод организован так же как и у "взрослых" машин. Двухступенчатая раздаточная коробка с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала (4WD Lock).

В условиях военного положения эти четырехколесные мотовездеходы хорошо вписались в потребности украинских военных. Все они уже имеют однотонную military-окраску матового оттенка, которая переплетается с темным накладным пластиком дополнительных крыльев на колесных арках и элементах багажных решеток.

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Такое сочетание зеленого и черного цветов создает своеобразную камуфляжную ливрею. В любой сезон это уже универсальный маскировочный цвет хвойных деревьев, стволов ольхи, дуба.