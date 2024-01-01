Партія квадроциклів надійде до Сил оборони: що це за техніка

Їх кількість в короткому звіті п'ятого Президента України не повідомляється, але у відео Віталія Гайдукевича з ГО "Справа Громад" йдеться про 40 квадроциклів. З фото та відео видно як розпаковані та зібрані машини, так і транспортувальні ящики з запакованою технікою.

На зібраній до робочого стану техніці вгадуються риси квадроциклів Kazuma Jaguar 4x4 500 L, що є прототипами Yamaha Grizzly. Техніка розроблялася для цивільного сектора під потреби любителів екстремальних мандрівок, рибалок, мисливців.

Читайте також В пакетах допомоги захисникам знову з’явилися квадроцикли

Тут стоїть інжекторний одноциліндровий двигун потужністю 41 к.с. водяного охолодження. Об'єм, мотора 498,6 куб. см. Автоматична КПП з безступінчастим варіатором плюс задня передача.

Існують моделі як із заднім приводом (2WD), так і з повним 4WD), що підключається. Це забезпечується за допомогою карданної передачі до редукторів приводних осей.

Привід організовано так само як і у "дорослих" машин. Двоступенева роздавальна коробка з понижувальною передачею та блокуванням міжосьового диференціала (4WD Lock).

В умовах воєнного стану ці чотириколісні мотовсюдиходи добре вписалися в потреби українських військових. Усі вони уже мають однотонне military-фарбування матового відтінку, що переплітається з темним накладним пластиком додаткових крил на колісних арках та елементах багажних решіток.

Читайте також Квадроцикли з причепами допоможуть перевозити поранених

Таке поєднання зеленого та чорного кольорів створює своєрідну камуфляжну ліврею. В будь-який сезон це вже універсальний маскувальний колір хвойних дерев, стовбурів вільхи, дуба.