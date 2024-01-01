Патронажные службы становятся мобильными: автомобили Suzuki пошли в регионы не для начальства

Одной из первых о полученном подарке и начатой процедуре регистрации сообщила амбулатория общей практики семейной медицины Кропивницкого городского совета. Автомобиль Suzuki в белом перламутровом цвете сделает работу патронажной службы более результативной, ведь пополнение автопарка здесь ожидали давно.

Медиков порадовало то, что 5-местный Suzuki Vitarа с гибридным двигателем относится к экономичным машинам. Расход топлива в смешанном цикле держится в пределах 7 л на 100 километров пробега. Для мобильной модели патронажа самое то.

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"Автомобиль позволит медперсоналу амбулатории быть более мобильными и посещать семьи с детьми в отдаленных районах территории обслуживания. Четверо медицинских работников амбулатории общей практики семейной медицины в поселке Горном уже прошли соответствующие тренинги по предоставлению услуг домашних визитов к беременным и семьям с детьми от рождения до трех лет", – отметила начальник управления здравоохранения городского совета Оксана Макарук.

Автомобиль Suzuki Vitarа патронажной службы Кропивницкой громады в окружении медицинских работников перед регистрацией. Фото: Кропивницкий горсовет

Напомним, внедрение универсально-прогрессивной модели патронажа началось на Кировоградщине в прошлом году в рамках партнерства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Благотворительного фонда "Безопасное будущее".

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Всего по этой совместной программе Минздрава и Детского фонда ЮНИСЕФ для улучшения медико-социальной помощи семьям с детьми до 3 лет в начале нынешней недели украинская медицина получила 40 автомобилей Suzuki Vitarа.

Надписи и аппликацию видно издалека - сейчас это непременная атрибутика патронажной службы украинских медучреждений. Фото: Минздрав Украины

Техника закуплена на средства UNICEF Ukraine для улучшения мобильности патронажных служб в отдаленных общинах Украины, в частности приближенных к линии фронта, а также в местах пребывания ВПЛ в Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Черниговской, Киевской областях и городе Киеве.

Все автомобили Suzuki имеют белый цвет. Они пришли в регионы в специально нанесенной колористике с надписью "Забота с рождения дома" и красочной аппликацией детской тематики спереди и по бокам.