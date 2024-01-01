Патронажні служби стають мобільними: автомобілі Suzuki пішли в регіони не для начальства

Однією з перших про отриманий подарунок та розпочату процедуру реєстрації сповістила амбулаторія загальної практики сімейної медицини Кропивницької міської ради. Автомобіль Suzuki у білому перламутровому кольорі зробить роботу патронажної служби більш результативною, адже поповнення автопарку тут очікували давно.

Медиків порадувало те, що 5-місний Suzuki Vitarа з гібридним двигуном належить до економічних машин. Витрати палива у змішаному циклі тримаються в межах 7 л на 100 кілометрів пробігу. Для мобільної моделі патронажу саме те.

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"Автомобіль дозволить медперсоналу амбулаторії бути мобільнішими та відвідувати сім’ї з дітьми у віддалених районах території обслуговування. Четверо медичних працівників амбулаторії загальної практики сімейної медицини у селищі Гірничому вже пройшли відповідні тренінги з надання послуг домашніх візитів до вагітних та родин з дітьми від народження до трьох років", – відзначила начальник управління охорони здоров’я міської ради Оксана Макарук.

Автомобіль Suzuki Vitarа патронажної служби Кропивницької громади в оточенні медичних працівників перед реєстрацією. Фото: Кропивницька міськрада

Нагадаємо, впровадження універсально-прогресивної моделі патронажу розпочалося на Кіровоградщині минулого року в рамках партнерства Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Благодійного фонду "Безпечне майбутнє".

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Загалом за цією спільною програмою МОЗ та Дитячого фонду ЮНІСЕФ для покращення медико-соціальної допомоги родинам із дітьми до 3 років на початку нинішнього тижня українська медицина отримала 40 автомобілів Suzuki Vitarа.

Написи та аплікацію видно здалеку — нині це неодмінна атрибутика патронажної служби українських медзакладів. Фото: МОЗ України

Техніку закуплено коштом UNICEF Ukraine для покращення мобільності патронажних служб у віддалених громадах України, зокрема наближених до лінії фронту, а також у місцях перебування ВПО у Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Чернігівській, Київській областях та місті Києві.

Усі автомобілі Suzuki мають білий колір. Вони прийшли в регіони у спеціально нанесеній кольористиці з написом "Турбота з народження вдома" та барвистою аплікацією дитячої тематики попереду та з боків.