Волынская область получила в виде гуманитарной помощи специализированный автомобиль для перевозки из передовой тел павших защитников.

Машину с рефрижераторной установкой в изотермическом кузове из тостостенных сэндвич-панелей передала региону бельгийская благотворительная организация “БиФорЮкрейн”. Это уже девятый автомобиль, приобретенный неправительственной организацией в рамках проекта эвакуации тел наших защитников к местам захоронения.

И хотя эта тема в большинстве своем замалчивается в СМИ, служба перевозки тел павших работает с первых дней войны. Если в холодное время для такой доставки можно использовать любой транспорт, начиная от обычных фургонов до бортовых тентовых машин, то с наступлением тепла и особенно летней жары уже нужны рефрижераторные изотермички.

Читайте также Неизвестные концепты Луцкого автозавода показали на видео

Благодаря заданному температурному режиму, павшие в борьбе с врагом защитники и защитницы доставляются в заявленные еще при жизни адреса без разложения тела от жары: холодильные установки держат надлежащую температуру по всему маршруту. Холодильная установка работает даже при остановках спецтранспорта на отдых водителя.

Очередная рефрижераторная изотермичка построена на шасси LCV. Фото: Волынская ОВА

Этот гуманитарный проект получил название "На щите", заменив классику советской поры "Груз 200": общественность предложила заменить прежнее кодирование "Груз 200" более уважительным к павшим "На щите". Руководство ВСУ инициативу поддержало. Теперь в подразделениях гражданско-военного сотрудничества, осуществляющих транспортировку тел павших защитников Украины, проводится реформирование "ЭВАКУАЦИЯ 200" в гуманитарный проект "На щите".

Читайте также В Луцке производят очередную партию школьных автобусов

"Этот проект о достоинстве Героев, чтобы показать, насколько важно достойно провести в последний путь бойцов, защищающих нашу страну", – отметил Александр Яцина, председатель благотворительной организации “Милосердие и здоровье”, при содействии которой на Волыни пополнился автопарк специализированной техники.

Таким образом, павшие едут на малую родину не как некий "груз", обезличивающий защитника и обесценивающий его подвиг, а достойно – на щите, как и положено Герою.

Сюжет наших местных коллег из Insider Media Group о прибытии в Луцк специализированного церемониального автомобиля проекта НА ЩИТЕ с павшими в борьбе защитниками