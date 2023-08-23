Волинська область отримала у вигляді гуманітарної допомоги спеціалізований автомобіль для перевезення з передової тіл полеглих захисників.

Машину з рефрижераторною установкою в ізотермічному кузові з товстостінних сендвіч-панелей передала регіону бельгійська благодійна організація «БіФорЮкрейн». Це вже дев’ята автівка, придбана неурядовою організацією в рамках проєкту евакуації тіл наших захисників до місць поховання.

І хоча ця тема здебільшого замовчується в ЗМІ, служба перевезення тіл полеглих працює з перших днів війни. Якщо в холодну пору для такої доставки можна використовувати будь-який транспорт, починаючи від звичайних фургонів до тентових бортових машин, то з настанням тепла і особливо літньої спеки уже потрібні рефрижераторні ізотермічки.

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Завдяки заданому температурному режиму полеглі у борні з ворогом захисники та захисниці доставляються у заявлені адреси без розкладання тіла від спеки: холодильні установки тримають належну температуру по всьому маршруту. Холодильна установка працює навіть під час зупинок спецтранспорту на перепочинок водія.

Чергова рефрижераторна ізотермічка побудована на шасі LCV. Фото: Волинська ОВА

Цей гуманітарний проєкт отримав назву "На щиті", замінивши класику радянської пори "Вантаж 200": громадськість запропонувала замінити колишнє кодування "Вантаж 200" більш поважливим до полеглих "На щиті". Керівництво ЗСУ ініціативу підтримало. Тепер у підрозділах цивільно-військового співробітництва, що здійснюють транспортування тіл полеглих захисників України, проводиться реформування "Евакуація 200" у гуманітарний проєкт "На щиті".

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"Цей проєкт про гідність Героїв, аби показати наскільки важливо гідно провести в останню путь бійців, які боронять нашу країну – зазначив Олександр Яцина, голова благодійної організації “Милосердя та здоров’я”, при сприянні якої на Волині поповнився автопарк спеціалізованої техніки.

Таким чином, полеглі їдуть на малу батьківщину не як якийсь "вантаж", що знеособлює захисника та знецінює його подвиг, а гідно – на щиті, як і належить Герою.

Сюжет наших місцевих колег з Insider Media Group про прибуття до Луцька спеціалізованого церомоніального автомобіля проєкту “на щиті” з полеглими у борні захисниками