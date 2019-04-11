Відповідно до програми "Шкільний автобус" виготовляються спеціальні модифікації Богдан А22412.

У цехах Луцького автозаводу зараз триває виробничий процес з виготовлення шкільних автобусів на виконання цьогорічної програми Уряду України. Відповідно до прийнятого КМУ рішення від 3 квітня, цього року на придбання автобусів буде спрямовано 325 млн грн.



Закупівля автобусів відбуватиметься на засадах співфінансування з органами місцевого самоврядування. Найбільш пільгові умови Уряд передбачив для сіл, які мають статус гірських населених пунктів, та на лінії зіткнення.

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Спеціалізований автобус для перевезення школярів “Богдан А22412”, загальною пасажиромісткістю 29 або 31 місць (залежно від виконання), обладнано у відповідності до всіх вимог, які висуваються до шкільного транспорту в Україні.

Всі сидіння в автобусі обладнані пасами безпеки, підголівниками та підлокітниками, а також спеціальними корзинами для шкільних портфелів. Автобуси пофарбовані у жовтий колір із написами “Шкільний автобус” з боків, на них встановлені розпізнавальні знаки “Діти”.

У конструкції автобуса використана агрегатна база з двигуном екостандарту Euro 5 виробництва компанії Ashok Leyland (Індія).

Нагадаємо, що "Богдан" зробив перший електричний автобус.