В соответствии с программой "Школьный автобус" изготавливаются специальные модификации Богдан А22412.

В цехах Луцкого автозавода сейчас идет производственный процесс по изготовлению школьных автобусов на выполнение нынешней программы правительства Украины. Согласно принятому КМУ решению от 3 апреля, в этом году на приобретение автобусов будет направлено 325 млн грн.

Закупка автобусов будет происходить на основе софинансирования с органами местного самоуправления. Наиболее льготные условия Правительство предусмотрело для сел, которые имеют статус горных населенных пунктов, и на линии соприкосновения.

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Специализированный автобус для перевозки школьников "Богдан А22412", общей вместимостью 29 или 31 место (в зависимости от исполнения), оборудован в соответствии со всеми требованиями, которые предъявляются к школьному транспорту в Украине.

Все сиденья в автобусе оборудованы ремнями безопасности, подголовниками и подлокотниками, а также специальными корзинами для школьных портфелей. Автобусы окрашены в желтый цвет с надписями "Школьный автобус" по бокам, на них установлены опознавательные знаки "Дети".

В конструкции автобуса использована агрегатная база с двигателем экостандарта Euro 5 производства компании Ashok Leyland (Индия).

Напомним, что "Богдан" сделал первый электрический автобус.