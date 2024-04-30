На этой неделе начался Пекинский автосалон, который в этом году собрал более 280 премьер. Большинство из них для внутреннего рынка, но именно на нем сейчас определяются главные тенденции всей автомобильной промышленности мира.

Китай уже несколько лет подряд является крупнейшим авторынком в мире. Поэтому именно китайские покупатели задают тренды и под них подстраиваются автопроизводители. Впоследствии этим тенденциям будут подражать другие, менее объемные рынки. Что менно будет определяющим в будущем для всех автопроизводителей узнал корреспондент AUTO-Consulting.

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Большинство премьер на автосалоне в Пекине - это электрифицированные авто. Не имеет смысла перечислять все эти названия, потому что в них достаточно сложно разобраться. Но электромобильность, да еще и в таком количестве брендов создает впечатление, что название авто уже мало что значит. А так ли это на самом деле?

Без силы бренда

Существует мнение, что у электромобилей сила брендов теряется. Во-первых, новое поколение покупателей не испытывает поклонения перед достижениями прошлого. Во-вторых, мало кто из молодого поколения покупателей интересуется историей и достижениями брендов. А в-третьих, на первый план выходят совершенно новые качества авто. А так ли, на самом деле воспринимают электрические авто их покупатели?

В Украине пока это не так, и яркий пример это выбор украинских пользователей электромобилей в пользу Volkswagen ID.4, Honda e-MV и Toyota bZ4. Как видим, бренды до сих пор имеют вес для наших пользователей. Но тенденция очевидна даже на нашем рынке и мы уже видим стремительный рост продаж новых брендов.

Китайский Volkswagen ID.4 популярный в Украине

А чем же они берут, кроме дизайна, технологий и цен? Некоторые эксперты считают, что будущее в автомобилестроении будет за софтом. Именно так, заканчивается эпоха ДВС, где главным был двигатель и его характеристики, а на первый план выходит программное обеспечение и удобство пользования.

Программы важнее железа

Именно программное обеспечение будет определять главные характеристики авто будущего и его преимущества над конкурентами. Поэтому автопроизводители сейчас инвестируют огромные деньги в разработку собственных кодов. И занимаются этим не только новые компании, но и традиционные автопроизводители.

Здесь есть определенные успехи не только у признанных техногигиантов, но и у "старых" автопроизводителей. Например, Volvo которая принадлежит китайской Geely сообщила, что ее софт на EX90 базируется на продуктах Nvidia Xavier и Orin. Xavier, разработан для расширенных систем помощи водителю уровня 2 уже обеспечивает 30 триллионов операций в секунду. А использование чипа (SoC) обеспечивает 254 триллиона операций в секунду, позволяя разработчикам масштабировать полностью автономные транспортные средства от уровня 2 до уровня 5.

Салон Dongfeng eπ 007

Руководитель отдела разработки программного обеспечения Volvo Алвин Баккенес, объясняет, что EX90 помогает автопроизводителю выделиться среди своих конкурентов благодаря уникальной базовой вычислительной технологии, которую впоследствии будет масштабировано на новые модели бренда. То есть речь идет о создании некоего софтового "двигателя".

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Деньги, потраченные Volvo на программное обеспечение, должны принести дивиденды в течение следующих пяти-шести лет. "То, что мы увидим, — это повторное использование действительно надежного кода, который мы написали и протестировали в EX90", — сказал генеральный директор Volvo Джим Роуэн. "Это означает, что работа по разработке для новых моделей стоит гораздо дешевле". В результате Volvo выведет будущие модели на базе SPA2 на рынок быстрее, чем в случае с EX90.

Так что, программное обеспечение - это и есть один из главных драйверов развития будущего автоиндустрии. Согласно исследованию консалтинговой компании Accenture, к 2030 году цифровые услуги могут генерировать 1,5 триллиона долларов США дополнительного дохода для глобальной промышленности, а к 2040 году он может достичь 3,5 триллиона долларов США, что составит 40% от общего дохода автомобильной промышленности.