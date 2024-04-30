На цьому тижні розпочався Пекінський автосалон, який цього річ зібрав понад 280 прем'єр. Більшість з них для внутрішнього ринку, але саме на ньому зараз визначаються головні тенденції усієї автомобільної промисловості світу.

Китай вже кілька років поспіль є найбільшим авторинком у світі. Тому саме китайські покупці задають тренди і під них підлаштовуються автовиробники. Згодом ці тенденції будуть наслідуватись іншими, менш об’ємними ринками. Тож що буде визначальним у майбутньому для всіх автовиробників дізнався кореспондент AUTO-Consulting.

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Більшість прем'єр на автосалоні у Пекіні - це електрифіковані авто. Не має сенсу перелічувати всі ці назви, бо в них досить складно розібратися. Але електромобільність, та ще й у такій кількості брендів створює враження, що назва авто вже мало що важить. А чи так це насправді?

Без сили бренду

Існує думка, що у електромобілів сила брендів втрачається. По-перше, нове покоління покупців не відчуває поклонніння перед здобутками минулого, в епоху ДВС. По-друге, мало хто з молодого покоління покупців цікавиться історією і здобутками брендів, які були в епоху ДВС. А по-третє, на перший план виходять зовсім нові якості авто, яких не мали машини з ДВС. А чи так, насправді сприймають електричні авто їх покупці?

В Україні поки що це не так, і яскравий приклад цього - це вибір більшості українських користувачів електромобілів - це Volkswagen ID.4, Honda e-MV та Toyota bZ4. Як бачимо, бренди досі мають вагу для наших користувачів. Але тенденція очевидна навіть на нашому ринку і ми вже бачимо стрімке зростання продажів нових брендів.

Китайський Volkswagen ID.4 популярний в Україні

А чим же вони беруть, окрім дизайну, технологій та цін? Деякі експерти вважають, що майбутнє в автомобілебудуванні буде за софтом. Так, закінчується епоха ДВС, де головним був двигун і його характеристики, а на перший план виходить програмне забезпечення і зручність користування.

Програми важливіші за залізо

Саме програмне забезпечення буде визначати головні характеристики авто майбутнього і його переваги над конкурентами. Тому автовиробники зараз інвестують шаленні гроші в розробку власних кодів. І займаються цим не тільки нові компанії, а й традиційні автовиробники.

Тут є певні успіхи не лише у техногігіантів, але й у «старих» автовиробників. Наприклад, Volvo, яка належить китайській Geely, повідомила, що її софт на EX90 базується на продуктах Nvidia Xavier та Orin. Xavier, розроблений для розширених систем допомоги водієві рівня 2 вже забезпечує 30 трильйонів операцій на секунду. А використання чіпу (SoC) забезпечує 254 трильйони операцій на секунду, дозволяючи розробникам масштабувати повністю автономні транспортні засоби від рівня 2 до рівня 5.

Салон Dongfeng eπ 007

Керівник відділу розробки програмного забезпечення Volvo Алвін Баккенес, пояснює що EX90 допомагає автовиробнику виділитися серед своїх конкурентів завдяки унікальній базовій обчислювальній технології, яку згодом буде масштабоване на нові моделі бренду. Тобто мова йде про створення такого собі софтового "двигуна".

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Гроші, витрачені Volvo на програмне забезпечення, повинні принести дивіденди протягом наступних п'яти-шести років. «Те, що ми побачимо, — це повторне використання дійсно надійного коду, який ми написали та протестували в EX90», — сказав генеральний директор Volvo Джим Роуен. «Це означає, що робота з розробки для нових моделей коштує набагато дешевше». У результаті Volvo виведе майбутні моделі на базі SPA2 на ринок швидше, ніж у випадку з EX90.

Отже, програмне забезпечення - це і є драйвер розвитку майбутнього автоіндустрії. Згідно з дослідженням консалтингової компанії Accenture, до 2030 року цифрові послуги можуть генерувати 1,5 трильйона доларів США додаткового доходу для глобальної промисловості, а до 2040 року він може досягти 3,5 трильйона доларів США, що становитиме 40% від загального доходу автомобільної промисловості.