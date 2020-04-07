Автошоу в Пекине стало первым значимым мероприятием в автоиндустрии, перенесенным из-за коронавируса. Первым же и возвращается к жизни.

В феврале этого года организаторы Пекинского автосалона сообщили о решении отложить его проведение события, из-за эпидемии коронавируса в Китае. В КНР ситуация постепенно стабилизируется и распорядители шоу объявили новые даты проведения выставки.

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Пекинский автосалон 2020 начнет работу 26 сентября и продлится до 5 октября. Пройдет Auto China 2020 года, как и планировалось ранее, на территории Китайского международного выставочного центра. Впрочем, неизвестно, какие из производителей, все еще планируют выставлять свои экспозиции на мотор-шоу. Ведь часть премьер, запланированных на Пекинский автосалон, уже провели в онлайн-формате.

Тем временем, несколько событий автомобильного мира все еще находятся в неопределенном состоянии – июльский Фестиваль скорости в Гудвуде, осенний Парижский автосалон – они могут состояться в усеченном формате или вообще не будут проводиться в этом году, как Автосалон в Детройте.

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