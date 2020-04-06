Эмблема корейской марки символично изображает двух людей, пожимающих руки. Сейчас это опасно.

В официальном Твиттер-аккаунте Hyundai продемонстрировала временный логотип, в котором произошли изменения из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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Социальное дистанцирование – возможно, единственное, что спасает человечество во время пандемии нового вируса. Эксперты в области здравоохранения пришли к выводу, что вкупе со строгим соблюдением правил личной гигиены дистанцирование является лучшим способом предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Международные корпорации начали пропагандировать необходимость соблюдать дистанцию, чтобы обезопасить себя и других от заражения коронавирусом. Ранее свои логотипы сменили три немецкие марки: Mercedes-Benz, Volkswagen и Audi, а теперь к инициативе присоединилась и Hyundai. Вместо традиционного рукопожатия марка предлагает “ударить кулачки”.

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