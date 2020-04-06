Емблема корейської марки символічно зображує двох людей, що потискають руки. Зараз це небезпечно.

В офіційному Твіттер-акаунті Hyundai продемонструвала тимчасовий логотип, в якому відбулися зміни, через пандемію коронавіруса COVID-19.

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Соціальне дистанціювання – можливо, єдине, що рятує людство під час пандемії нового вірусу. Експерти в сфері охорони здоров'я дійшли висновку, що вкупі з суворим дотриманням правил особистої гігієни, дистанціювання є кращим способом запобігання поширенню коронавирусной інфекції.

Міжнародні корпорації почали пропагувати необхідність дотримуватися дистанції, щоб убезпечити себе та інших від зараження коронавірусом. Раніше свої логотипи змінили три німецьких марки: Mercedes-Benz, Volkswagen та Audi, а тепер до ініціативи приєдналась і Hyundai. Замість традиційного потискання рук, марка пропонує “вдарити кулачки”.

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