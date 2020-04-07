Автошоу в Пекіні стало першим значин заходом в автоіндустрії, перенесеним через коронавірус. Першим же і повертається до життя.

У лютому цього року організатори Пекінського автосалону повідомили про рішення відкласти проведення події, через епідемію коронавірусу в Китаї. В КНР ситуація поступово стабілізується і впорядники шоу оголосили нові дати проведення виставки.

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Пекінський автосалон 2020 розпочне роботу 26 вересня і триватиме до 5 жовтня. Пройде Auto China 2020 року, як і планувалося раніше, на території Китайського міжнародного виставкового центру. Втім, невідомо, які з виробників, все ще планують виставляти свої експозиції на мотор-шоу. Адже частину прем’єр, запланованих на Пекінський автосалон, вже провели в онлайн-форматі.

Тим часом, кілька подій автомобільного світу все ще знаходяться в непевному стані – липневий Фестиваль швидкості у Гудвуді, осінній Паризький автосалон – вони можуть відбутися в усіченому форматі або й взагалі не проводитимуться цього року, як Автосалон у Детройті.

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