Мало кто знает, что Таврия – не первая переднемоторная и переднеприводная разработка ЗАЗ. До неё было несколько прототипов, а самым ранним из них является НАМИ-0107 1966 года.

Про НАМИ-0107 рассказали в Facebook-сообществе "Украинские автомобили". С виду он очень напоминает ЗАЗ-966, что неудивительно – от Запорожца взяли кузов.

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Но вот вся начинка у прототипа другая. Дело в том, что в НАМИ в те годы активно изучали конструкцию первого Mini и инженерам по душе пришлась переднеприводная компоновка с расположенным поперек двигателем.

Именно такую схему применили и в НАМИ-0107. Его оснастили 1,4-литровым мотором от Москвича-408. Интересно, что специально для автомобиля создали новые трансмиссию и сцепление, причем 4-ступенчатую МКПП поместили в поддоне двигателя (как в первых Mini).

Переднюю подвеску выполнили на поперечных рычагах с торсионами, а заднюю – на продольных. Однако в ходе испытаний выяснилось, что Запорожец с передним расположением двигателя требует значительных доработок, а потому от развития модели отказались.

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