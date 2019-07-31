Мало хто знає, що "Таврія" - не перша передньомоторна і передньопривідна розробка ЗАЗ. До неї було кілька прототипів, а найбільш раннім з них є НАМІ-0107 1966 року.

Про НАМІ-0107 розповіли в Facebook-спільноті “Українські автомобілі”. На вигляд він дуже нагадує ЗАЗ-966, що не дивно – у “Запорожця” взяли кузов.

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Але ось вся начинка у прототипу інша. Справа в тому, що в НАМИ в ті роки активно вивчали конструкцію першого Mini і інженерам припала до душі передньопривідна компоновка з розташованим поперечно двигуном.

Саме таку схему застосували і в НАМИ-0107. Його оснастили 1,4-літровим мотором від Москвича-408. Цікаво, що спеціально для авто створили нові трансмісію і зчеплення, причому 4-ступінчасту МКПП помістили в піддоні двигуна (як в перших Mini).

Передню підвіску виконали на поперечних важелях з торсионами, а задню - на поздовжніх. Однак в ході випробувань з'ясувалося, що “Запорожець” з переднім розташуванням двигуна потребує значних доопрацювань, а тому від розвитку моделі відмовилися.

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