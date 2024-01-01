Передвижной автономный РЭБ выходит на незаметное дежурство

Отечественный производитель наземных роботизированных комплексов НРК “МУРАХА” показал студентам “Плюща” оправдано, поскольку колледж первым в Украине начал готовить специалистов по специальности “Оператор дистанционно управляемых аппаратов”. Об этом сообщается на странице разработчиков в Facebook.

Таким образом преподаватели, мастера производственного обучения, студенты задолго до презентации первыми в Украине ознакомились с отечественной разработкой. А 2 февраля разработчики официально представили свою новинку – автономную мобильную платформу с выдвижной мачтой под названием "Плющ".

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"Вариантов применения много, но пока выделяем два ключевых и, как ни странно, противоположные операционные миссии. С одной стороны – это автономный ретранслятор для обеспечения стабильной связи в труднодоступных районах, а с другой – РЭБ-станция для создания эффективных препятствий для связи врага", – говорится во вчерашней публикации на том же ресурсе.

Показ роботизированного "Плюща" будущим операторам дронов. Фото: Роботизированные Комплексы

В номенклатурной линейке производителя это уже третья роботизированная модель после логистически-эвакуационного транспортера "Муравей" и мобильной огневой точки "Богомол" с боевым модулем пулемета 12,7 мм.

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Гусеничная ходовая на базе "Муравья" делает эту малогабаритную машину (2470 × 1222 × 1310 мм) вездеходной и малозаметной в складках местности. Работает практически бесшумно.

Транспортер вместе с надстройкой телескопической мачты весит 775 кг и имеет 40-километровый запас хода на одной зарядке. По пересеченной местности едет со скоростью 9 км/ч.

Полевые тесты приближением операционного режима к реальным боевым условиям. Фото: Роботизированные Комплексы

В операционном режиме время развертывания комплекса с выводом мачты на высоту 9,5 метра не превышает 80 секунд, а для сворачивания требуется всего 60 секунд. Это позволяет легко сниматься с места, маневрировать и передислоцироваться на другую заранее подобранную позицию и уже оттуда работать в заданном режиме.