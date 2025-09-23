Переплывать Тису будет не нужно: мост почти готов

По состоянию на начало осени работы достигли 82,7% физического прогресса и 75% финансового. Основной объем работ выполнен, о чем на своей ФБ-странице рассказал глава уездного совета Марамуреш Габриэль Зетя.

Важнейший этап по подготовке металлической конструкции позади. Ее и плиты перекрытия уже собраны на 100%. Также завершены работы на подъездных насыпях как с румынской, так и с украинской стороны.

Вся инфраструктура моста (сваи и опоры) готовы. Вскоре должны завершиться работы по подготовке административных зданий и диспетчерских зон. Этот этап строительства, монтажа и отделки находится в состоянии готовности более чем на 80%.

Фото: Габриэль Зетя, Facebook

Уже практически завершены электромонтажные работы, системы безопасности и наружного освещения.

Полным ходом идут работы по внутренней отделке, асфальтированию, защите склонов, ведется сборка контейнеров и окончательное подключение водопропускных труб.

Ожидается рост торговли, туристических потоков. Значительно улучшится трансграничная инфраструктура.

Фото: Габриэль Зетя, Facebook