Перепливати Тису буде не потрібно: міст майже готовий

Станом на початок осені роботи досягли 82,7% фізичного прогресу та 75% фінансового. Основний обсяг робіт виконано, про що на своїй ФБ-сторінці розповів голова повітової ради Марамуреш Габріель Зетя.

Найважливіший етап з підготовки металевої конструкції позаду. Її та плити перекриття вже зібрано на 100%. Також повністю завершено роботи на під'їзних насипах як з румунської, так і з української сторони.

Вся інфраструктура мосту (палі та опори) готові. Невдовзі мають завершитися роботи з підготовки адміністративних будівель та диспетчерських зон. Цей етап будівництва, монтажу та оздоблення перебуває в стані готовності на понад 80%.

Фото: Габріель Зетя, Facebook

Вже практично завершено електромонтажні роботи, системи безпеки та зовнішнього освітлення.

Повним ходом йдуть роботи з внутрішнього оздоблення, асфальтування, захисту схилів, складання контейнерів, ведеться остаточне підключення водопропускних труб.

Очікується зростання торгівлі, туристичних потоків. Значно покращиться транскордонна інфраструктура.

