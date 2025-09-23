Укр
Перепливати Тису буде не потрібно: міст майже готовий

Мостовий перехід через річку Тиса між Білою Церквою (Україна) та Сігету Мармацієй (Румунія) все більше нагадує передпусковий об'єкт, адже залишилося виконати лише 17,3% запланованого.
Міст через Тису готовий на 82,7% - Auto24

ФОТО:  Габріель Зетя, Facebook|

Основне зроблено, лишився мізер, але часу до пуску це трохи займе

Валентин Ожго
23 вересня, 10:21
Станом на початок осені роботи досягли 82,7% фізичного прогресу та 75% фінансового. Основний обсяг робіт виконано, про що на своїй ФБ-сторінці розповів голова повітової ради Марамуреш Габріель Зетя.

Найважливіший етап з підготовки металевої конструкції позаду. Її та плити перекриття вже зібрано на 100%. Також повністю завершено роботи на під'їзних насипах як з румунської, так і з української сторони.

Вся інфраструктура мосту (палі та опори) готові. Невдовзі мають завершитися роботи з підготовки адміністративних будівель та диспетчерських зон. Цей етап будівництва, монтажу та оздоблення перебуває в стані готовності на понад 80%.

Фото: Габріель Зетя, Facebook

Вже практично завершено електромонтажні роботи, системи безпеки та зовнішнього освітлення.

Повним ходом йдуть роботи з внутрішнього оздоблення, асфальтування, захисту схилів, складання контейнерів, ведеться остаточне підключення водопропускних труб.

Очікується зростання торгівлі, туристичних потоків. Значно покращиться транскордонна інфраструктура.

Фото: Габріель Зетя, Facebook

